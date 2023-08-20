Гості будуть у захваті: рецепт смачних помідорів на зиму від мами Клопотенка
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Цю заготівлю точно з’їсте до останньої банки
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму томатний соус. Але найкраще помідорна заготовка на зиму — та, яка зберігає цілі плоди.
Одним із таких рецептів поділився відомий ресторатор Євген Клопотенко. За його словами, ці помідори з морквяним бадиллям — улюблений рецепт його мами.
Інгредієнти:
- 2 кг середніх помідорів
- 4 листки морквяного бадилля
- 1 л води
- 4 ст.л. цукру
- 1 ст.л. солі
- 70 мл оцту
Спосіб приготування:
- Стерилізуємо одну трилітрову банку. На дно викладаємо чисте морквяне бадилля. Щільно вкладаємо наверх вимиті та висушені помідори.
- Заливаємо окропом. Коли вода охолоне, зливаємо її та заливаємо окропом знову.
- Для маринаду кип’ятимо 1 літр води. Розчиняємо у воді 4 ст.л. цукру та 1 ст.л. солі. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо.
Вдруге зливши з помідорів воду, заливаємо їх маринадом і закручуємо простерилізованими кришками. Перевертаємо, загортаємо і лишаємо в такому стані десь на добу. Готові банки зберігаємо в прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити аджику на зиму.