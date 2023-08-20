Гості будуть у захваті: рецепт смачних помідорів на зиму від мами Клопотенка

Цю заготівлю точно з’їсте до останньої банки

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму томатний соус. Але найкраще помідорна заготовка на зиму — та, яка зберігає цілі плоди.

Одним із таких рецептів поділився відомий ресторатор Євген Клопотенко. За його словами, ці помідори з морквяним бадиллям — улюблений рецепт його мами.

Інгредієнти:

2 кг середніх помідорів

4 листки морквяного бадилля

1 л води

4 ст.л. цукру

1 ст.л. солі

70 мл оцту

Спосіб приготування:

Стерилізуємо одну трилітрову банку. На дно викладаємо чисте морквяне бадилля. Щільно вкладаємо наверх вимиті та висушені помідори. Заливаємо окропом. Коли вода охолоне, зливаємо її та заливаємо окропом знову. Для маринаду кип’ятимо 1 літр води. Розчиняємо у воді 4 ст.л. цукру та 1 ст.л. солі. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо.

Вдруге зливши з помідорів воду, заливаємо їх маринадом і закручуємо простерилізованими кришками. Перевертаємо, загортаємо і лишаємо в такому стані десь на добу. Готові банки зберігаємо в прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити аджику на зиму.