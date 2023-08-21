Найшвидший рецепт кабачків: ви подасте страву на стіл вже за 10 хвилин
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Кабачки — це універсальний овоч. Їх можна не лише смажити в клярі або готувати з них смачну ікру, а й запікати у духовці. У такому вигляді страва буде більш корисною та дієтичною. До того ж овочі можна доповнити улюбленими спеціями, сиром, зеленню чи соусом.
Ідеальний додаток для кабачків – сир та ковбаса. Саме з цих продуктів за рецептом Рixelinform можна за лічені хвилини приготувати смачну та ситну страву. Спробуємо?
Як запекти кабачки в духовці
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- ковбаса – 100 г ковбаси;
- твердий сир — 100 г,
- соняшникова олія – 1 ложка;
- кетчуп – 2 ложки;
- сіль та перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Підготуйте необхідні інгредієнти: кабачки наріжте кружальцями середньої товщини, ковбасу тоненькими шматочками, а сир натріть на тертці.
- У деко з олією відправте кабачки, посоліть, поперчіть. Надішліть овочі в розігріту до 190 градусів духовку на 10 хвилин.
- Після вказаного часу намажте кружечки соусом, зверху викладіть ковбасу, на неї сир. Надішліть знову кабачки в духовку на 5-10 хвилин, поки не розплавиться сир. Подавайте зі свіжою зеленню.
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