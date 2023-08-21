Такими баклажанами грузини люблять поласувати взимку: простий рецепт для справжніх гурманів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Близькі закохаються з першої ложки
Нині час збирання врожаю баклажанів. Їх можна додавати до салатів, запікати в духовці та на грилі, готувати з них приголомшливі рулетики та заготовляти на зиму.
Сьогодні разом з Uaportal розповімо, як холодною зимою ласують баклажанами грузини. Цей рецепт настільки смачний, що він задовольнить смак навіть найвибагливішого гурмана. Спробуємо?
Як приготувати баклажани на зиму по-грузинськи
Інгредієнти:
- баклажани – 2 кг;
- помідори – 600 г;
- болгарський перець – 600 г;
- часник – 1-2 головки;
- гострий перець чилі – до смаку;
- рослинна олія – 100 мл;
- столовий оцет (9%) – 70 мл;
- цукор – 150 г;
- сіль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Ретельно помийте та обсушіть усі овочі.
- Баклажани наріжте кружальцями, посоліть і залиште на годину. Через зазначений час ретельно промийте скибочки водою. Болгарський перець очистьте від насіння, поріжте та пропустіть разом із помідорами через блендер. За допомогою преса подрібніть часник.
- У каструлі з товстим дном змішайте перець, помідори та часник. У масу додайте оцет, сіль, цукор і рослинне масло, додайте баклажани. Регулярно помішуючи, варіть протягом півгодини.
- Готовий салат розлийте в стерилізовані банки, щільно закрийте, переверніть, укутайте до охолодження.
З баклажанів також виходить фантастична овочева закуска. Приготуйте її за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь усю зиму.