Такими баклажанами грузини люблять поласувати взимку: простий рецепт для справжніх гурманів

Близькі закохаються з першої ложки

Нині час збирання врожаю баклажанів. Їх можна додавати до салатів, запікати в духовці та на грилі, готувати з них приголомшливі рулетики та заготовляти на зиму.

Сьогодні разом з Uaportal розповімо, як холодною зимою ласують баклажанами грузини. Цей рецепт настільки смачний, що він задовольнить смак навіть найвибагливішого гурмана. Спробуємо?

Як приготувати баклажани на зиму по-грузинськи

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг;

помідори – 600 г;

болгарський перець – 600 г;

часник – 1-2 головки;

гострий перець чилі – до смаку;

рослинна олія – 100 мл;

столовий оцет (9%) – 70 мл;

цукор – 150 г;

сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Ретельно помийте та обсушіть усі овочі. Баклажани наріжте кружальцями, посоліть і залиште на годину. Через зазначений час ретельно промийте скибочки водою. Болгарський перець очистьте від насіння, поріжте та пропустіть разом із помідорами через блендер. За допомогою преса подрібніть часник. У каструлі з товстим дном змішайте перець, помідори та часник. У масу додайте оцет, сіль, цукор і рослинне масло, додайте баклажани. Регулярно помішуючи, варіть протягом півгодини. Готовий салат розлийте в стерилізовані банки, щільно закрийте, переверніть, укутайте до охолодження.

З баклажанів також виходить фантастична овочева закуска. Приготуйте її за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь усю зиму.