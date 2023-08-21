Легендарний сливовий пиріг з газети "Нью-Йорк Таймс": унікальна історія рецепта популярної випічки

Справді легендарний рецепт

Випічка з сезонними фруктами, як пироги з яблучною начинкою, завжди популярна. Але є один цілком унікальний рецепт. Мова про сливовий пиріг з часопису The New York Times. Вперше цей рецепт опублікували у 1983 році, і відтоді його друкують постійно. Були спроби припинити публікувати цей рецепт, але щоразу проти цього бунтували читачі.

Це найрозкішніший у світі пиріг зі сливами, він ідеальний, щоб готувати його в серпні і на початку осені. Рецепт дуже простий, а час приготування не забере у вас більше години.

Інгредієнти

Борошно – 250 грамів

Цукор – 200 грамів

Вершкове масло – 150 грамів

Сливи – 10 штуки

Яйця курячі – 2 штуки

Розпушувач – 1 чайна ложка

Сіль – до смаку

Спосіб приготування:

Починати приготування пирога слід з увімкнення духовки. До випікання вона повинна розігрітись до 190 градусів. З’єднуємо тепле масло із цукром. У масу по одному водимо яйця, перемішуємо і додаємо дрібку солі. Вмішуємо до майбутнього тіста просіяне борошно і розпушувач. Замішуємо до однорідної маси. Перекладаємо тісто на деко, застелене пергаментом. На тісто кладемо сливи, порізані на дві частини. Красивіше буде, якщо класти їх шкіркою донизу. Випікаємо пиріг до рум’яної скоринки за температури 190 градусів. В залежності від вашої духовки, це займе від 25 до 45 хвилин.

З такими пирогами чудово смакує біле вершкове морозиво. Також ми розповідали, як спекти дивовижний маковий десерт.