Легендарний сливовий пиріг з газети "Нью-Йорк Таймс": унікальна історія рецепта популярної випічки
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Справді легендарний рецепт
Випічка з сезонними фруктами, як пироги з яблучною начинкою, завжди популярна. Але є один цілком унікальний рецепт. Мова про сливовий пиріг з часопису The New York Times. Вперше цей рецепт опублікували у 1983 році, і відтоді його друкують постійно. Були спроби припинити публікувати цей рецепт, але щоразу проти цього бунтували читачі.
Це найрозкішніший у світі пиріг зі сливами, він ідеальний, щоб готувати його в серпні і на початку осені. Рецепт дуже простий, а час приготування не забере у вас більше години.
Інгредієнти
- Борошно – 250 грамів
- Цукор – 200 грамів
- Вершкове масло – 150 грамів
- Сливи – 10 штуки
- Яйця курячі – 2 штуки
- Розпушувач – 1 чайна ложка
- Сіль – до смаку
Спосіб приготування:
- Починати приготування пирога слід з увімкнення духовки. До випікання вона повинна розігрітись до 190 градусів.
- З’єднуємо тепле масло із цукром. У масу по одному водимо яйця, перемішуємо і додаємо дрібку солі.
- Вмішуємо до майбутнього тіста просіяне борошно і розпушувач. Замішуємо до однорідної маси.
- Перекладаємо тісто на деко, застелене пергаментом. На тісто кладемо сливи, порізані на дві частини. Красивіше буде, якщо класти їх шкіркою донизу.
- Випікаємо пиріг до рум’яної скоринки за температури 190 градусів. В залежності від вашої духовки, це займе від 25 до 45 хвилин.
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