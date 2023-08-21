Бюджетний шоколадний торт: хитрий рецепт турецьких кухарів

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як спекти незвичний торт-пиріг "Три склянки". Тепер ділимось турецьким рецептом шоколадного повітряного десерту.

Цей знаменитий турецький торт готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

борошно — 80 гр.;

какао — 30 гр.;

розпушувач — 1 пачка;

яйце — 3 шт.;

цукор — 180 гр.;

масло вершкове для змащування дека.

Для крему:

вершки 33% — 300 мл;

сир типу Філадельфія — 100 гр.;

цукрова пудра — 3-4 ст. л.;

какао — 1 ст. л.

Для глазурі:

какао — 40 гр.;

цукор — 50 гр.;

молоко — 200 мл;

масло вершкове — 20 гр.

* 50 мл молока для просочення.

Спосіб приготування:

З'єднуємо в окремій мисці борошно, какао, розпушувач. Яйця збиваємо із цукром на максимальній потужності 1-2 хвилини. Поетапно просіюємо до яєць борошняну суміш. Перемішуємо лопаткою, щоб тісто не опало. Вершковим маслом змащуємо деко, виливаємо тісто. Відправляємо його в духовку, заздалегідь розігріту до 170 градусів. Випікаємо корж протягом 30-35 хвилин. Для глазурі у каструлю наливаємо молоко, додаємо цукор та какао. Після закипання варимо 15-20 секунд, а тоді — знімаємо із вогню. Вводимо в гарячу глазур вершкове масло. Перемішуємо. Окремо готуємо крем. У глибоку тару вливаємо охолоджені вершки, додаємо сир і цукрову пудру. Збиваємо до стійкості. Вводимо 1 ст. л. какао, перемішуємо лопаткою. Гарячий бісквіт просочуємо молоком. Зверху розподіляємо крем, а на нього — глазур. Відправляємо десерт в холодильник — на кілька годин або цілу ніч.

Виходить неймовірно смачно і дуже шоколадно. Також ми ділились рецептом смачного макового пирога.