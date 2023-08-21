Бюджетний шоколадний торт: хитрий рецепт турецьких кухарів
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Ідеально до чаю чи кави
Ми розповідали, як спекти незвичний торт-пиріг "Три склянки". Тепер ділимось турецьким рецептом шоколадного повітряного десерту.
Цей знаменитий турецький торт готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом поділились на Ukr.Media.
Інгредієнти:
- борошно — 80 гр.;
- какао — 30 гр.;
- розпушувач — 1 пачка;
- яйце — 3 шт.;
- цукор — 180 гр.;
- масло вершкове для змащування дека.
Для крему:
- вершки 33% — 300 мл;
- сир типу Філадельфія — 100 гр.;
- цукрова пудра — 3-4 ст. л.;
- какао — 1 ст. л.
Для глазурі:
- какао — 40 гр.;
- цукор — 50 гр.;
- молоко — 200 мл;
- масло вершкове — 20 гр.
- * 50 мл молока для просочення.
Спосіб приготування:
- З'єднуємо в окремій мисці борошно, какао, розпушувач. Яйця збиваємо із цукром на максимальній потужності 1-2 хвилини.
- Поетапно просіюємо до яєць борошняну суміш. Перемішуємо лопаткою, щоб тісто не опало.
- Вершковим маслом змащуємо деко, виливаємо тісто. Відправляємо його в духовку, заздалегідь розігріту до 170 градусів. Випікаємо корж протягом 30-35 хвилин.
- Для глазурі у каструлю наливаємо молоко, додаємо цукор та какао. Після закипання варимо 15-20 секунд, а тоді — знімаємо із вогню.
- Вводимо в гарячу глазур вершкове масло. Перемішуємо.
- Окремо готуємо крем. У глибоку тару вливаємо охолоджені вершки, додаємо сир і цукрову пудру. Збиваємо до стійкості.
- Вводимо 1 ст. л. какао, перемішуємо лопаткою. Гарячий бісквіт просочуємо молоком.
- Зверху розподіляємо крем, а на нього — глазур. Відправляємо десерт в холодильник — на кілька годин або цілу ніч.
Виходить неймовірно смачно і дуже шоколадно. Також ми ділились рецептом смачного макового пирога.