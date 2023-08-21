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Бюджетний шоколадний торт: хитрий рецепт турецьких кухарів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий варіант дешевого десерту Новина оновлена 21 серпня 2023, 17:15
Чудовий варіант дешевого десерту. Фото ukr.media

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як спекти незвичний торт-пиріг "Три склянки". Тепер ділимось турецьким рецептом шоколадного повітряного десерту.

Цей знаменитий турецький торт готується просто, а виходить дуже смачним. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • борошно — 80 гр.;
  • какао — 30 гр.;
  • розпушувач — 1 пачка;
  • яйце — 3 шт.;
  • цукор — 180 гр.;
  • масло вершкове для змащування дека.

Для крему:

  • вершки 33% — 300 мл;
  • сир типу Філадельфія — 100 гр.;
  • цукрова пудра — 3-4 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.

Для глазурі:

  • какао — 40 гр.;
  • цукор — 50 гр.;
  • молоко — 200 мл;
  • масло вершкове — 20 гр.
  • * 50 мл молока для просочення.

Спосіб приготування:

  1. З'єднуємо в окремій мисці борошно, какао, розпушувач. Яйця збиваємо із цукром на максимальній потужності 1-2 хвилини.
  2. Поетапно просіюємо до яєць борошняну суміш. Перемішуємо лопаткою, щоб тісто не опало.
  3. Вершковим маслом змащуємо деко, виливаємо тісто. Відправляємо його в духовку, заздалегідь розігріту до 170 градусів. Випікаємо корж протягом 30-35 хвилин.
  4. Для глазурі у каструлю наливаємо молоко, додаємо цукор та какао. Після закипання варимо 15-20 секунд, а тоді — знімаємо із вогню.
  5. Вводимо в гарячу глазур вершкове масло. Перемішуємо.
  6. Окремо готуємо крем. У глибоку тару вливаємо охолоджені вершки, додаємо сир і цукрову пудру. Збиваємо до стійкості.
  7. Вводимо 1 ст. л. какао, перемішуємо лопаткою. Гарячий бісквіт просочуємо молоком.
  8. Зверху розподіляємо крем, а на нього — глазур. Відправляємо десерт в холодильник — на кілька годин або цілу ніч.

Виходить неймовірно смачно і дуже шоколадно. Також ми ділились рецептом смачного макового пирога.

Теги:
#Рецепт #Торт #Шоколад #Десерт