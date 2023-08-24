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Стоятимуть усю зиму навіть без оцту: готуємо квашені помідори в банках без зайвої мороки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніші квашені помідори
Найсмачніші квашені помідори. Фото apostrophe.ua

Спробуйте цей рецепт — і він вам точно сподобається

Літній сезон у розпалі. Для кулінарів це можливість заготовити на зиму улюблених маринованих помідорів. І якщо всі рецепти вже перепробувані, настала черга експериментів.

Сьогодні ми пропонуємо скуштувати квашені помідори за рецептом theLime! Прості в приготуванні такі томати без оцту взимку відлітатимуть за секунду — саме з цієї причини радимо закривати їх якомога більше.

Як закрити квашені помідори в банках

Інгредієнти на 3 банки по 3 л:

  • помідори — 5 кг;
  • часник — 12 зубчиків;
  • гірчичний порошок — 2 ч. л.;
  • листя хрону;
  • перець гіркий;
  • перець чорний горошком;
  • лавровий лист;
  • петрушка, кріп (парасольки);
  • листя смородини;
  • листя малини;
  • листя вишні.

Інгредієнти для розсолу:

  • вода — 5 л.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • сіль кам’яна — 350 г.

Спосіб приготування:

  1. Помідори та зелень промиваємо під проточною водою та висушуємо.
  2. Часник очищаємо від лушпиння і поділяємо на зубчики, розрізаємо їх на половинки.
  3. На дно банки викладаємо лавровий листок, кілька шматочків гіркого перцю, 4-5 горошин чорного перцю, 4 зубчики часнику. Слідом відправляємо в банку листя хрону, смородини, малини та вишні, а також пару гілочок петрушки та парасольки кропу.
  4. Зверху викладаємо помідори, на них — петрушку, парасольки кропу, листя смородини, вишні та хрону.
  5. Для приготування розсолу кип’ятимо та остуджуємо, додаємо до неї цукор і сіль, ретельно перемішуємо до повного розчинення та заливаємо помідори.
  6. Ставимо банки в глибокі тарілки та накриваємо капроновими кришками. Залишаємо за кімнатної температури на 3 дні.
  7. Через зазначений проміжок часу помідори зверху посипаємо порошком гірчиці — таким чином вони не перекисають. Прибираємо банки у підвал чи льох для зберігання.

Якщо не любите витрачати час на стерилізацію, скуштуйте солодкі мариновані помідори за рецептом "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!

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