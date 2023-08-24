Стоятимуть усю зиму навіть без оцту: готуємо квашені помідори в банках без зайвої мороки
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Літній сезон у розпалі. Для кулінарів це можливість заготовити на зиму улюблених маринованих помідорів. І якщо всі рецепти вже перепробувані, настала черга експериментів.
Сьогодні ми пропонуємо скуштувати квашені помідори за рецептом theLime! Прості в приготуванні такі томати без оцту взимку відлітатимуть за секунду — саме з цієї причини радимо закривати їх якомога більше.
Як закрити квашені помідори в банках
Інгредієнти на 3 банки по 3 л:
- помідори — 5 кг;
- часник — 12 зубчиків;
- гірчичний порошок — 2 ч. л.;
- листя хрону;
- перець гіркий;
- перець чорний горошком;
- лавровий лист;
- петрушка, кріп (парасольки);
- листя смородини;
- листя малини;
- листя вишні.
Інгредієнти для розсолу:
- вода — 5 л.;
- цукор — 5 ст. л.;
- сіль кам’яна — 350 г.
Спосіб приготування:
- Помідори та зелень промиваємо під проточною водою та висушуємо.
- Часник очищаємо від лушпиння і поділяємо на зубчики, розрізаємо їх на половинки.
- На дно банки викладаємо лавровий листок, кілька шматочків гіркого перцю, 4-5 горошин чорного перцю, 4 зубчики часнику. Слідом відправляємо в банку листя хрону, смородини, малини та вишні, а також пару гілочок петрушки та парасольки кропу.
- Зверху викладаємо помідори, на них — петрушку, парасольки кропу, листя смородини, вишні та хрону.
- Для приготування розсолу кип’ятимо та остуджуємо, додаємо до неї цукор і сіль, ретельно перемішуємо до повного розчинення та заливаємо помідори.
- Ставимо банки в глибокі тарілки та накриваємо капроновими кришками. Залишаємо за кімнатної температури на 3 дні.
- Через зазначений проміжок часу помідори зверху посипаємо порошком гірчиці — таким чином вони не перекисають. Прибираємо банки у підвал чи льох для зберігання.
Якщо не любите витрачати час на стерилізацію, скуштуйте солодкі мариновані помідори за рецептом "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!