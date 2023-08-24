Стоятимуть усю зиму навіть без оцту: готуємо квашені помідори в банках без зайвої мороки

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Літній сезон у розпалі. Для кулінарів це можливість заготовити на зиму улюблених маринованих помідорів. І якщо всі рецепти вже перепробувані, настала черга експериментів.

Сьогодні ми пропонуємо скуштувати квашені помідори за рецептом theLime! Прості в приготуванні такі томати без оцту взимку відлітатимуть за секунду — саме з цієї причини радимо закривати їх якомога більше.

Як закрити квашені помідори в банках

Інгредієнти на 3 банки по 3 л:

помідори — 5 кг;

часник — 12 зубчиків;

гірчичний порошок — 2 ч. л.;

листя хрону;

перець гіркий;

перець чорний горошком;

лавровий лист;

петрушка, кріп (парасольки);

листя смородини;

листя малини;

листя вишні.

Інгредієнти для розсолу:

вода — 5 л.;

цукор — 5 ст. л.;

сіль кам’яна — 350 г.

Спосіб приготування:

Помідори та зелень промиваємо під проточною водою та висушуємо. Часник очищаємо від лушпиння і поділяємо на зубчики, розрізаємо їх на половинки. На дно банки викладаємо лавровий листок, кілька шматочків гіркого перцю, 4-5 горошин чорного перцю, 4 зубчики часнику. Слідом відправляємо в банку листя хрону, смородини, малини та вишні, а також пару гілочок петрушки та парасольки кропу. Зверху викладаємо помідори, на них — петрушку, парасольки кропу, листя смородини, вишні та хрону. Для приготування розсолу кип’ятимо та остуджуємо, додаємо до неї цукор і сіль, ретельно перемішуємо до повного розчинення та заливаємо помідори. Ставимо банки в глибокі тарілки та накриваємо капроновими кришками. Залишаємо за кімнатної температури на 3 дні. Через зазначений проміжок часу помідори зверху посипаємо порошком гірчиці — таким чином вони не перекисають. Прибираємо банки у підвал чи льох для зберігання.

Якщо не любите витрачати час на стерилізацію, скуштуйте солодкі мариновані помідори за рецептом "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням!