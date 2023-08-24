Ніжні та соковиті тефтелі: чим замінити рис у страві
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Спробуйте — і рис більше класти не будете
Класичні тефтелі готують з рисом. Але часто вони виходять сухими. Тому пропонуємо спробувати тефтелі за рецептом, трохи відмінним від звичного.
Такі соковиті м’ясні кульки виходять неймовірно смачними та ароматними. Весь секрет у тому, щоб додати якомога більше дрібно накришеної цибулі. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Фарш м’ясний – 500 г
- Яйце куряче – 2 шт. (якщо великі, то одне)
- Часник – 2 зубочки
- Цибуля – 2-3 шт.
- Борошно – для обвалювання
- Перець
- Сіль
- Зелена цибуля – для прикраси
Для соусу:
- Вода – 1 склянка (на 250 г)
- Томатна паста – 5 ст.л. (можна взяти кетчуп)
- Сметана – 4 ст.л.
Спосіб приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо з фаршем. Подрібнюємо часник і теж відправляємо у фарш.
- Додаємо яйце, солимо, перчимо. Ретельно перемішуємо суміш.
- Ліпимо тефтелі зручного розміру. Кожну обвалюємо в борошні. Обсмажуємо на помірному вогні з невеликою кількістю олії. Вони повинні рівномірно покритись золотистою скоринкою.
- Для соусу змішуємо томатну пасту зі сметаною. Додаємо воду і перемішуємо до однорідності.
- Обсмажені тефтелі заливаємо соусом. Тушкуємо під кришкою ще приблизно 10-15 хвилин.
Виходять дуже смачні й соковиті м’ясні кульки. До них як гарнір чудово підійде ідеальне картопляне пюре.