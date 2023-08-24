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Ніжні та соковиті тефтелі: чим замінити рис у страві

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі тефтелі виходять особливо соковитими
Такі тефтелі виходять особливо соковитими. Фото tochka.net

Спробуйте — і рис більше класти не будете

Класичні тефтелі готують з рисом. Але часто вони виходять сухими. Тому пропонуємо спробувати тефтелі за рецептом, трохи відмінним від звичного.

Такі соковиті м’ясні кульки виходять неймовірно смачними та ароматними. Весь секрет у тому, щоб додати якомога більше дрібно накришеної цибулі. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • Фарш м’ясний – 500 г
  • Яйце куряче – 2 шт. (якщо великі, то одне)
  • Часник – 2 зубочки
  • Цибуля – 2-3 шт.
  • Борошно – для обвалювання
  • Перець
  • Сіль
  • Зелена цибуля – для прикраси

Для соусу:

  • Вода – 1 склянка (на 250 г)
  • Томатна паста – 5 ст.л. (можна взяти кетчуп)
  • Сметана – 4 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо з фаршем. Подрібнюємо часник і теж відправляємо у фарш.
  2. Додаємо яйце, солимо, перчимо. Ретельно перемішуємо суміш.
  3. Ліпимо тефтелі зручного розміру. Кожну обвалюємо в борошні. Обсмажуємо на помірному вогні з невеликою кількістю олії. Вони повинні рівномірно покритись золотистою скоринкою.
  4. Для соусу змішуємо томатну пасту зі сметаною. Додаємо воду і перемішуємо до однорідності.
  5. Обсмажені тефтелі заливаємо соусом. Тушкуємо під кришкою ще приблизно 10-15 хвилин.

Виходять дуже смачні й соковиті м’ясні кульки. До них як гарнір чудово підійде ідеальне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #Соус #Фарш #тефтелі