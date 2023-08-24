Ніжні та соковиті тефтелі: чим замінити рис у страві

Спробуйте — і рис більше класти не будете

Класичні тефтелі готують з рисом. Але часто вони виходять сухими. Тому пропонуємо спробувати тефтелі за рецептом, трохи відмінним від звичного.

Такі соковиті м’ясні кульки виходять неймовірно смачними та ароматними. Весь секрет у тому, щоб додати якомога більше дрібно накришеної цибулі. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

Фарш м’ясний – 500 г

Яйце куряче – 2 шт. (якщо великі, то одне)

Часник – 2 зубочки

Цибуля – 2-3 шт.

Борошно – для обвалювання

Перець

Сіль

Зелена цибуля – для прикраси

Для соусу:

Вода – 1 склянка (на 250 г)

Томатна паста – 5 ст.л. (можна взяти кетчуп)

Сметана – 4 ст.л.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю, змішуємо з фаршем. Подрібнюємо часник і теж відправляємо у фарш. Додаємо яйце, солимо, перчимо. Ретельно перемішуємо суміш. Ліпимо тефтелі зручного розміру. Кожну обвалюємо в борошні. Обсмажуємо на помірному вогні з невеликою кількістю олії. Вони повинні рівномірно покритись золотистою скоринкою. Для соусу змішуємо томатну пасту зі сметаною. Додаємо воду і перемішуємо до однорідності. Обсмажені тефтелі заливаємо соусом. Тушкуємо під кришкою ще приблизно 10-15 хвилин.

Виходять дуже смачні й соковиті м’ясні кульки. До них як гарнір чудово підійде ідеальне картопляне пюре.