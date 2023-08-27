Класика консервації: як приготувати вдома легендарний "Сніданок туриста"

Справді класичний рецепт заготівлі

Зараз, наприкінці літа, активно триває сезон заготівель. Ми розповідали, як закрити фантастично смачне лечо з кабачків. Тепер ділимось рецептом "Сніданку туриста", який вважається класикою консервації.

Ця заготівля — овочі з рисом — може бути готовим збалансованим гарніром. На theLime поділились простим рецептом. Кількість інгредієнтів наведена на 4 літрові банки.

Інгредієнти:

морква — 1 кг

цибуля — 1 кг

перець болгарський — 1 кг

помідори — 1 кг

рис — 300 г

рослинна олія — 50 мл

сіль — 2 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

оцет 9% — 1 ст. л.

лавровий лист — 3 шт.

перець чорний мелений — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Овочі ретельно миємо, очищаємо. Рис промиваємо декілька разів. Відварюємо крупу в окремій каструлі до напівготовності, а тоді одразу промиваємо у холодній воді, щоб зупинити процес приготування. Помідори пропускаємо через м'ясорубку (можна подрібнити блендером). Перекладаємо їх у каструлю та ставимо на середній вогонь. Поки закипає, дрібно нарізаємо цибулю, моркву натираємо на великій терці. Коли маса в каструлі закипить, додаємо цибулю та моркву. Перемішуємо овочі та варимо близько 10 хвилин. Відправляємо в каструлю перець, нарізаний соломкою. Додаємо соняшникову олію, сіль та цукор. Тушкуємо масу на слабкому вогні 15 хвилин. В каструлю з овочами кладемо рис. Доводимо все до кипіння, а тоді накриваємо кришкою та варимо до готовності. Коли рис готовий, додаємо оцет, мелений перець, лавровий лист. Перемішуємо масу, вимикаємо вогонь. Розливаємо заготівлю у стерильні банки. Закочуємо за технологією.

Це чудова ситна заготівля. В будь-який момент можна відкрити баночку, насмажити соковитих котлет і смакувати.