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Класика консервації: як приготувати вдома легендарний "Сніданок туриста"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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За цим рецептом готували ще наші бабусі
За цим рецептом готували ще наші бабусі. Фото Апостроф

Справді класичний рецепт заготівлі

Зараз, наприкінці літа, активно триває сезон заготівель. Ми розповідали, як закрити фантастично смачне лечо з кабачків. Тепер ділимось рецептом "Сніданку туриста", який вважається класикою консервації.

Ця заготівля — овочі з рисом — може бути готовим збалансованим гарніром. На theLime поділились простим рецептом. Кількість інгредієнтів наведена на 4 літрові банки.

Інгредієнти:

  • морква — 1 кг
  • цибуля — 1 кг
  • перець болгарський — 1 кг
  • помідори — 1 кг
  • рис — 300 г
  • рослинна олія — 50 мл
  • сіль — 2 ст. л.
  • цукор — 2 ст. л.
  • оцет 9% — 1 ст. л.
  • лавровий лист — 3 шт.
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Овочі ретельно миємо, очищаємо. Рис промиваємо декілька разів. Відварюємо крупу в окремій каструлі до напівготовності, а тоді одразу промиваємо у холодній воді, щоб зупинити процес приготування.
  2. Помідори пропускаємо через м'ясорубку (можна подрібнити блендером). Перекладаємо їх у каструлю та ставимо на середній вогонь. Поки закипає, дрібно нарізаємо цибулю, моркву натираємо на великій терці.
  3. Коли маса в каструлі закипить, додаємо цибулю та моркву. Перемішуємо овочі та варимо близько 10 хвилин.
  4. Відправляємо в каструлю перець, нарізаний соломкою. Додаємо соняшникову олію, сіль та цукор. Тушкуємо масу на слабкому вогні 15 хвилин.
  5. В каструлю з овочами кладемо рис. Доводимо все до кипіння, а тоді накриваємо кришкою та варимо до готовності.
  6. Коли рис готовий, додаємо оцет, мелений перець, лавровий лист. Перемішуємо масу, вимикаємо вогонь.
  7. Розливаємо заготівлю у стерильні банки. Закочуємо за технологією.

Це чудова ситна заготівля. В будь-який момент можна відкрити баночку, насмажити соковитих котлет і смакувати.

Теги:
#Рецепт #Консервація #Рис #Заготівля