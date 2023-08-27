Класика консервації: як приготувати вдома легендарний "Сніданок туриста"
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Справді класичний рецепт заготівлі
Зараз, наприкінці літа, активно триває сезон заготівель. Ми розповідали, як закрити фантастично смачне лечо з кабачків. Тепер ділимось рецептом "Сніданку туриста", який вважається класикою консервації.
Ця заготівля — овочі з рисом — може бути готовим збалансованим гарніром. На theLime поділились простим рецептом. Кількість інгредієнтів наведена на 4 літрові банки.
Інгредієнти:
- морква — 1 кг
- цибуля — 1 кг
- перець болгарський — 1 кг
- помідори — 1 кг
- рис — 300 г
- рослинна олія — 50 мл
- сіль — 2 ст. л.
- цукор — 2 ст. л.
- оцет 9% — 1 ст. л.
- лавровий лист — 3 шт.
- перець чорний мелений — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Овочі ретельно миємо, очищаємо. Рис промиваємо декілька разів. Відварюємо крупу в окремій каструлі до напівготовності, а тоді одразу промиваємо у холодній воді, щоб зупинити процес приготування.
- Помідори пропускаємо через м'ясорубку (можна подрібнити блендером). Перекладаємо їх у каструлю та ставимо на середній вогонь. Поки закипає, дрібно нарізаємо цибулю, моркву натираємо на великій терці.
- Коли маса в каструлі закипить, додаємо цибулю та моркву. Перемішуємо овочі та варимо близько 10 хвилин.
- Відправляємо в каструлю перець, нарізаний соломкою. Додаємо соняшникову олію, сіль та цукор. Тушкуємо масу на слабкому вогні 15 хвилин.
- В каструлю з овочами кладемо рис. Доводимо все до кипіння, а тоді накриваємо кришкою та варимо до готовності.
- Коли рис готовий, додаємо оцет, мелений перець, лавровий лист. Перемішуємо масу, вимикаємо вогонь.
- Розливаємо заготівлю у стерильні банки. Закочуємо за технологією.
Це чудова ситна заготівля. В будь-який момент можна відкрити баночку, насмажити соковитих котлет і смакувати.