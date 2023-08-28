Цей салат взимку розлетиться на раз-два: приголомшливий рецепт із помідорами
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Цей салат взимку розлетиться на раз-два: приголомшливий рецепт із помідорами
Якщо перепробувані всі рецепти маринованих помідорів, пропонуємо поекспериментувати. Давайте сьогодні приготуємо не просто томати на зиму, а салат із помідорами та цибулею.
Такій чудовій страві за рецептом "РБК-Україна" завжди знайдеться місце і на святковому столі, і на сімейній вечері. Тільки будьте обережні — навряд чи така смакота гідна перших морозів.
Як приготувати салат на зиму з помідорами та цибулею
Інгредієнти на 2 півлітрові банки:
- помідори — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- стручок гострого перцю — 10 г;
- петрушка — 10 г;
- часник — 2 зубчики;
- перець запашний — 6 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- оцет — 2 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Попередньо підготуйте помідори, цибулю, решту інгредієнтів. Помийте та простерилізуйте банки.
- Щільні та м’ясисті помідори наріжте вздовж на 4 частини. Цибулю наріжте тонкими смужками. Гіркий перець наріжте кільцями.
- На дно банок укладіть петрушку, часник і перець, далі помістіть часточки томатів, чергуючи їх із цибулею шарами.
- Для маринаду закип’ятіть воду в каструлі, додайте цукор, перець, сіль, лаврове листя, а через 2 хвилини — оцет.
- Отриманий маринад розлийте банками.
- На вогонь поставте каструлю об’ємну, встановіть банку. Як закипить пастеризуйте помідори 15 хв, після чого закрийте кришками та переверніть.
Приготуйте зимовий салат з помідорів та огірків за рецептом "Телеграфа" — такою смакотою ви не захочете ні з ким ділитися. Смачного.