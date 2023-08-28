Цей салат взимку розлетиться на раз-два: приголомшливий рецепт із помідорами

Якщо перепробувані всі рецепти маринованих помідорів, пропонуємо поекспериментувати. Давайте сьогодні приготуємо не просто томати на зиму, а салат із помідорами та цибулею.

Такій чудовій страві за рецептом "РБК-Україна" завжди знайдеться місце і на святковому столі, і на сімейній вечері. Тільки будьте обережні — навряд чи така смакота гідна перших морозів.

Як приготувати салат на зиму з помідорами та цибулею

Інгредієнти на 2 півлітрові банки:

помідори — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

стручок гострого перцю — 10 г;

петрушка — 10 г;

часник — 2 зубчики;

перець запашний — 6 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

оцет — 2 ст. л.;

вода — 500 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Попередньо підготуйте помідори, цибулю, решту інгредієнтів. Помийте та простерилізуйте банки. Щільні та м’ясисті помідори наріжте вздовж на 4 частини. Цибулю наріжте тонкими смужками. Гіркий перець наріжте кільцями. На дно банок укладіть петрушку, часник і перець, далі помістіть часточки томатів, чергуючи їх із цибулею шарами. Для маринаду закип’ятіть воду в каструлі, додайте цукор, перець, сіль, лаврове листя, а через 2 хвилини — оцет. Отриманий маринад розлийте банками. На вогонь поставте каструлю об’ємну, встановіть банку. Як закипить пастеризуйте помідори 15 хв, після чого закрийте кришками та переверніть.

Приготуйте зимовий салат з помідорів та огірків за рецептом "Телеграфа" — такою смакотою ви не захочете ні з ким ділитися. Смачного.