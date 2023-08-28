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Цей салат взимку розлетиться на раз-два: приголомшливий рецепт із помідорами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кращий салат на зиму з помідорів та цибулі.
Кращий салат на зиму з помідорів та цибулі.. Фото rbc.ua

Цей салат взимку розлетиться на раз-два: приголомшливий рецепт із помідорами

Якщо перепробувані всі рецепти маринованих помідорів, пропонуємо поекспериментувати. Давайте сьогодні приготуємо не просто томати на зиму, а салат із помідорами та цибулею.

Такій чудовій страві за рецептом "РБК-Україна" завжди знайдеться місце і на святковому столі, і на сімейній вечері. Тільки будьте обережні — навряд чи така смакота гідна перших морозів.

Як приготувати салат на зиму з помідорами та цибулею

Інгредієнти на 2 півлітрові банки:

  • помідори — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • стручок гострого перцю — 10 г;
  • петрушка — 10 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • перець запашний — 6 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • оцет — 2 ст. л.;
  • вода — 500 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо підготуйте помідори, цибулю, решту інгредієнтів. Помийте та простерилізуйте банки.
  2. Щільні та м’ясисті помідори наріжте вздовж на 4 частини. Цибулю наріжте тонкими смужками. Гіркий перець наріжте кільцями.
  3. На дно банок укладіть петрушку, часник і перець, далі помістіть часточки томатів, чергуючи їх із цибулею шарами.
  4. Для маринаду закип’ятіть воду в каструлі, додайте цукор, перець, сіль, лаврове листя, а через 2 хвилини — оцет.
  5. Отриманий маринад розлийте банками.
  6. На вогонь поставте каструлю об’ємну, встановіть банку. Як закипить пастеризуйте помідори 15 хв, після чого закрийте кришками та переверніть.

Приготуйте зимовий салат з помідорів та огірків за рецептом "Телеграфа" — такою смакотою ви не захочете ні з ким ділитися. Смачного.

Теги:
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