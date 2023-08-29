Рецепт солодких помідорів: закуска, яку розметуть за хвилину
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Навряд чи хтось відмовиться від такої закуски
Сезон підготовки заготівлі на зиму у розпалі. Кожна господиня намагається зібрати найкращі рецепти та приготувати ідеальні помідори на зиму.
Якщо здається, що все перепробувано, пропонуємо приготувати солодкі мариновані помідори за рецептом yummy_food_uaa. Все, що вам потрібно – зварити простий солодкий маринад із мінімуму інгредієнтів та додати соковитий болгарський перець. Спробуємо?
Як приготувати солодкі мариновані помідори.
Інгредієнти на 4 банки по 1,5 л.:
- помідори – 4 кг;
- солодкий перець – з розрахунку 1 шт. на 4 банки по 1,5 л.
Для маринаду:
- вода – 3.5л;
- цукор — 15 ст. л цукру без гірки;
- сіль — 4 ложки без гірки;
- оцет – 250 мл.
На кожну банку 1,5 л:
- перець горошком – 4-5 шт.;
- лавровий лист – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Перець помити, очистити від насіння, нарізати на смужки як на салат.
- Тверді помідори двічі промити та просушити.
- Банки попередньо простерилізувати. На дно кожної банки відправити перець горошком, лавровий лист та порізаний перець. Туди покласти помідори.
- Із зазначених інгредієнтів приготувати маринад. Залити їм помідори, покрити кришками та поставити стерилізувати. Банки об’ємом 1,5 л необхідно стерилізувати 5 хвилин, 3л – 10 хвилин.
- Банки закотити кришками перевернути та закутати до повного остигання.
Раніше Телеграф ділився хитрощами, як зберегти помідори на зиму без консервації. Спробуйте і не пошкодуєте!