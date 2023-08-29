Рецепт солодких помідорів: закуска, яку розметуть за хвилину

Навряд чи хтось відмовиться від такої закуски

Сезон підготовки заготівлі на зиму у розпалі. Кожна господиня намагається зібрати найкращі рецепти та приготувати ідеальні помідори на зиму.

Якщо здається, що все перепробувано, пропонуємо приготувати солодкі мариновані помідори за рецептом yummy_food_uaa. Все, що вам потрібно – зварити простий солодкий маринад із мінімуму інгредієнтів та додати соковитий болгарський перець. Спробуємо?

Як приготувати солодкі мариновані помідори.

Інгредієнти на 4 банки по 1,5 л.:

помідори – 4 кг;

солодкий перець – з розрахунку 1 шт. на 4 банки по 1,5 л.

Для маринаду:

вода – 3.5л;

цукор — 15 ст. л цукру без гірки;

сіль — 4 ложки без гірки;

оцет – 250 мл.

На кожну банку 1,5 л:

перець горошком – 4-5 шт.;

лавровий лист – 1 шт.

Спосіб приготування:

Перець помити, очистити від насіння, нарізати на смужки як на салат. Тверді помідори двічі промити та просушити. Банки попередньо простерилізувати. На дно кожної банки відправити перець горошком, лавровий лист та порізаний перець. Туди покласти помідори. Із зазначених інгредієнтів приготувати маринад. Залити їм помідори, покрити кришками та поставити стерилізувати. Банки об’ємом 1,5 л необхідно стерилізувати 5 хвилин, 3л – 10 хвилин. Банки закотити кришками перевернути та закутати до повного остигання.

Раніше Телеграф ділився хитрощами, як зберегти помідори на зиму без консервації. Спробуйте і не пошкодуєте!