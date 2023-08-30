За цим рецептом вишикуються в чергу: ці ліниві пиріжки готуються швидко і без мороки

Небагато часу — і ви отримаєте безліч компліментів

Смажені пиріжки – хороша альтернатива хліба та відмінна самостійна страва. В основі її – тісто та смачна різноманітна начинка.

Якщо не хочеться довго стояти на кухні, "Бабусині рецепти" пропонують приготувати чудові капустяні пиріжки. Їх настільки швидко готувати, що ви робитимете їх чи не щодня. Результат вас приємно здивує.

Як приготувати капустяні пиріжки

Інгредієнти:

капуста – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

чорний перець — щіпка;

кефір – 400 мл;

борошно — 400 г.

Спосіб приготування:

Капусту дрібно шаткуємо. Моркву подрібнюємо на великій тертці. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками. Цибулю обсмажуємо в сковороді з олією цибулі до м’якості, додаємо моркву і смажимо до золотистого кольору. Додаємо капусту, посипаємо дрібкою солі та чорного перцю. Все гасимо на середньому вогні під кришкою до готовності. Яйця збиваємо із сіллю. В окремій мисці змішуємо кефір із содою. З’єднуємо кефір із яєчною сумішшю, просіюємо туди борошно. В отримане тісто викладаємо тушковану капусту, перемішуємо інгредієнти. Викладаємо ложкою тісто на розігріту сковороду з олією, обсмажуємо на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

Раніше Телеграф ділився секретами приготування пишного тіста. Спробуйте і не пошкодуєте!