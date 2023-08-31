Картоплю за цим рецептом будете їсти кілограмами: "м’ясний" рецепт на грилі

До страви ви повертатиметеся знову і знову

Навряд чи хтось зможе відмовитися від запеченої картоплі. Таку картоплю люблять за цілу хрумку скоринку і неймовірно ніжну м’яку середину. Картопля прекрасна ще й тим, що запікати її можна майже будь-де — в духовці, мікрохвильовій печі, а особливо смачно — на мангалі, грилі або на відкритому вогні. А кілька "м’ясних" ноток і улюблений соус здатні перетворити цю страву на справжній кулінарний шедевр.

Картопля на грилі з беконом за рецептом Smachnonews – чудовий варіант для всіх, хто любить цікаві варіації звичних страв. Ця страва підійде як основна або як закуска. Спробуйте лише раз – і вам захочеться знову.

Як приготувати картопля на грилі з беконом

Інгредієнти на 2 порції:

4 картоплини;

80 грамів копченого бекону;

сіль та спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, чистимо і варимо в окропі 15 хвилин. Воду зливаємо і даємо овочу охолонути. Бекон ріжемо тоненькими слайсами і загортаємо в них картоплю, що остигнула. Розігріваємо грати гриль і викладаємо на неї картопля в беконі. Смажимо протягом 10 хвилин.

Подаємо з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!