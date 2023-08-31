Кавказький спосіб варки варення: для цього рецепту ви скупите всі сливи в місті
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Підійде навіть тим, хто турбується про фігуру та вагу
Варення зі слив — відмінні ласощі та інгредієнт для різноманітних страв. Його можна просто їсти з хлібом, додавати в домашню випічку, змішувати з йогуртом і навіть маринувати м’ясо.
Якщо ж ви переймаєтеся своєю фігурою, то "Главред" рекомендує приготувати популярне в Азербайджані сливове варення. Це не тільки смачний, а й корисний десерт – він багатий на вітаміни та зміцнює імунітет.
Як приготувати варення зі слив "мурумуру"
Інгредієнти:
- 1 кг стиглих слив;
- 500-700 г цукру (за бажанням кількість цукру можна варіювати);
- 1/2 чашки води;
- 1-2 кірки лимона (без білої частини);
- 5-6 гвоздик;
- 1-2 палички кориці;
- 100 г волоських горіхів (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Сливи помийте, видаліть кісточки та покладіть у велику каструлю. Туди ж додайте цукор, воду, кірку лимона, гвоздику та палички кориці.
- Каструлю поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь до мінімуму і варіть сливи на повільному вогні, періодично помішуючи від 30 хвилин до 1 години. Варення готове, коли сливи стають м’якими та рідина починає загусати. Наприкінці додайте волоських горіхів.
- Готове варення перекладіть в стерилізовані банки. Закрийте банки кришками та переверніть їх на кілька хвилин. Після остигання зберігайте в прохолодному місці. Готове до вживання воно буде за кілька днів.
Подавайте з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа" або в домашню випічку. Смачного.