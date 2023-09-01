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Секретний рецепт: що додати в картоплю по-селянськи для ідеальної страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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За рецептом картоплі по-селянськи всі полюватимуть
За рецептом картоплі по-селянськи всі полюватимуть. Фото shuba.life

Для цієї страви ви купуватимете всю картоплю в найближчому магазині

Картопля по-селянськи – страва, популярна у всьому світі. Його люблять за рум’яну золотисту скоринку та ніжний смак усередині. Страва виходить неймовірно смачною, а цей овоч завжди є в наявності вдома або в магазині.

"ТСН" ділиться секретом неймовірно хрусткої картоплі по-селянськи. Все, що потрібно — додати в рецепт один інгредієнт, і блюдо вийде ідеальним. Як бачите, готувати його легко.

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

  • півкіло картоплі;
  • півтори чайні ложки солі;
  • чайна ложка паприки;
  • пів чайної ложки червоного перцю;
  • пів чайної ложки чорного перцю;
  • 50 г кукурудзяного крохмалю;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно вимийте, наріжте на скибочки.
  2. До овочу додати півчайної ложки солі, залийте окропом і залишити так на 20 хвилин. Після вказаного часу з картоплі потрібно злити воду.
  3. Крохмаль перемішайте зі спеціями та ложкою солі.
  4. Картоплю обваляйте в суміші крохмалю та спецій, викладіть у форму з олією для смаження та відправте в духовку.
  5. Запікайте страву за температури 200° 25-30 хвилин.

Подавайте картоплю по-селянськи до м’яса по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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