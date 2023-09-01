Секретний рецепт: що додати в картоплю по-селянськи для ідеальної страви

Для цієї страви ви купуватимете всю картоплю в найближчому магазині

Картопля по-селянськи – страва, популярна у всьому світі. Його люблять за рум’яну золотисту скоринку та ніжний смак усередині. Страва виходить неймовірно смачною, а цей овоч завжди є в наявності вдома або в магазині.

"ТСН" ділиться секретом неймовірно хрусткої картоплі по-селянськи. Все, що потрібно — додати в рецепт один інгредієнт, і блюдо вийде ідеальним. Як бачите, готувати його легко.

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

півкіло картоплі;

півтори чайні ложки солі;

чайна ложка паприки;

пів чайної ложки червоного перцю;

пів чайної ложки чорного перцю;

50 г кукурудзяного крохмалю;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно вимийте, наріжте на скибочки. До овочу додати півчайної ложки солі, залийте окропом і залишити так на 20 хвилин. Після вказаного часу з картоплі потрібно злити воду. Крохмаль перемішайте зі спеціями та ложкою солі. Картоплю обваляйте в суміші крохмалю та спецій, викладіть у форму з олією для смаження та відправте в духовку. Запікайте страву за температури 200° 25-30 хвилин.

Подавайте картоплю по-селянськи до м’яса по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!