Секретний рецепт: що додати в картоплю по-селянськи для ідеальної страви
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Для цієї страви ви купуватимете всю картоплю в найближчому магазині
Картопля по-селянськи – страва, популярна у всьому світі. Його люблять за рум’яну золотисту скоринку та ніжний смак усередині. Страва виходить неймовірно смачною, а цей овоч завжди є в наявності вдома або в магазині.
"ТСН" ділиться секретом неймовірно хрусткої картоплі по-селянськи. Все, що потрібно — додати в рецепт один інгредієнт, і блюдо вийде ідеальним. Як бачите, готувати його легко.
Як приготувати картоплю по-селянськи
Інгредієнти:
- півкіло картоплі;
- півтори чайні ложки солі;
- чайна ложка паприки;
- пів чайної ложки червоного перцю;
- пів чайної ложки чорного перцю;
- 50 г кукурудзяного крохмалю;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно вимийте, наріжте на скибочки.
- До овочу додати півчайної ложки солі, залийте окропом і залишити так на 20 хвилин. Після вказаного часу з картоплі потрібно злити воду.
- Крохмаль перемішайте зі спеціями та ложкою солі.
- Картоплю обваляйте в суміші крохмалю та спецій, викладіть у форму з олією для смаження та відправте в духовку.
- Запікайте страву за температури 200° 25-30 хвилин.
Подавайте картоплю по-селянськи до м’яса по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!