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Забудете про інші закуски: огірки по-корейськи від шеф-кухаря не достоять до перших морозів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний рецепт огірків на зиму
Незвичайний рецепт огірків на зиму. Фото klopotenko.com

Такі овочі затьмарять решту заготовок

Коли ми говоримо про корейську кухню, то відразу згадується морква по-корейськи. Рекомендуємо приготувати пікантні огірки корейською на зиму – і ви забудете навіть про моркву!

Така заготівля за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка – ідеальна. Просто візьміть всі інгредієнти, спеціальну тертку для моркви та готувати вперед!

Як приготувати огірки по-корейськи на зиму

Інгредієнти на три літрові банки огірків:

  • 2 кг огірків;
  • 1 кг моркви;
  • 9 зубчиків часнику;
  • 200 г цукру;
  • 3 ст. л. солі;
  • 100 мл оцту;
  • 300 мл олії;
  • 20 г меленого коріандру.

Спосіб приготування:

  1. Огірки промийте, наріжте довгими брусочками. Моркву натріть на спеціальній тертці, часник пропустіть через прес.
  2. У великій сковороді або каструлі розігрійте олію та викладіть туди моркву та огірки.
  3. У сковороду додайте цукор, сіль, мелений коріандр, подрібнений часник і влийте оцет. Усі інгредієнти ретельно перемішайте та згасіть протягом 15 хвилин.
  4. Простерилізуйте банки зручним для вас способом. Розкладіть огірки по-корейськи, закрутіть кришками, переверніть і залиште в такому стані до охолодження.

Приготуйте також кабачки корейською за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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