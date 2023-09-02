Забудете про інші закуски: огірки по-корейськи від шеф-кухаря не достоять до перших морозів

Такі овочі затьмарять решту заготовок

Коли ми говоримо про корейську кухню, то відразу згадується морква по-корейськи. Рекомендуємо приготувати пікантні огірки корейською на зиму – і ви забудете навіть про моркву!

Така заготівля за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка – ідеальна. Просто візьміть всі інгредієнти, спеціальну тертку для моркви та готувати вперед!

Як приготувати огірки по-корейськи на зиму

Інгредієнти на три літрові банки огірків:

2 кг огірків;

1 кг моркви;

9 зубчиків часнику;

200 г цукру;

3 ст. л. солі;

100 мл оцту;

300 мл олії;

20 г меленого коріандру.

Спосіб приготування:

Огірки промийте, наріжте довгими брусочками. Моркву натріть на спеціальній тертці, часник пропустіть через прес. У великій сковороді або каструлі розігрійте олію та викладіть туди моркву та огірки. У сковороду додайте цукор, сіль, мелений коріандр, подрібнений часник і влийте оцет. Усі інгредієнти ретельно перемішайте та згасіть протягом 15 хвилин. Простерилізуйте банки зручним для вас способом. Розкладіть огірки по-корейськи, закрутіть кришками, переверніть і залиште в такому стані до охолодження.

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