Забудете про інші закуски: огірки по-корейськи від шеф-кухаря не достоять до перших морозів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі овочі затьмарять решту заготовок
Коли ми говоримо про корейську кухню, то відразу згадується морква по-корейськи. Рекомендуємо приготувати пікантні огірки корейською на зиму – і ви забудете навіть про моркву!
Така заготівля за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка – ідеальна. Просто візьміть всі інгредієнти, спеціальну тертку для моркви та готувати вперед!
Як приготувати огірки по-корейськи на зиму
Інгредієнти на три літрові банки огірків:
- 2 кг огірків;
- 1 кг моркви;
- 9 зубчиків часнику;
- 200 г цукру;
- 3 ст. л. солі;
- 100 мл оцту;
- 300 мл олії;
- 20 г меленого коріандру.
Спосіб приготування:
- Огірки промийте, наріжте довгими брусочками. Моркву натріть на спеціальній тертці, часник пропустіть через прес.
- У великій сковороді або каструлі розігрійте олію та викладіть туди моркву та огірки.
- У сковороду додайте цукор, сіль, мелений коріандр, подрібнений часник і влийте оцет. Усі інгредієнти ретельно перемішайте та згасіть протягом 15 хвилин.
- Простерилізуйте банки зручним для вас способом. Розкладіть огірки по-корейськи, закрутіть кришками, переверніть і залиште в такому стані до охолодження.
Приготуйте також кабачки корейською за рецептом "Телеграфа". Смачного!