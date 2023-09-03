Незаслужено забута страва: як приготувати перці у сметані

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Знову в голові дилема – що приготувати для смачного обіду чи сімейної вечері ? У сезон овочі найсмачніші та доступніші, то чому б не скористатися такою прекрасною можливістю і не приготувати соковиті перці в сметані?

Ви не повірите, наскільки смачними виходять такі солодкі перці в сметані за рецептом від Smachnonews. Спробуйте цю традиційну овочеву страву центральної України — і ви готуватимете її знову і знову!

Як приготувати солодкі перці в сметани

Інгредієнти:

солодкий болгарський перець;

ріпчаста цибуля;

морква;

помідори;

вершки чи сметана;

часник;

свіжої зелені.

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 220 градусів. Деко застилаємо пергаментом. Перець миємо, викладаємо на пергамент і запікаємо в духовці до готовності. Перекладаємо перці у пакет чи миску з кришкою, очищаємо від шкірки. Обсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо натерту моркву і тушкуємо все разом. Додаємо вершки або сметану та перець (нарізаний або цілий). Гасимо до готовності, в кінці додаємо часник і подрібнену свіжу зелень.

Подавайте страву зі свіжим хлібом або картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!