Незаслужено забута страва: як приготувати перці у сметані
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Смачно, просто та по-українськи
Знову в голові дилема – що приготувати для смачного обіду чи сімейної вечері ? У сезон овочі найсмачніші та доступніші, то чому б не скористатися такою прекрасною можливістю і не приготувати соковиті перці в сметані?
Ви не повірите, наскільки смачними виходять такі солодкі перці в сметані за рецептом від Smachnonews. Спробуйте цю традиційну овочеву страву центральної України — і ви готуватимете її знову і знову!
Як приготувати солодкі перці в сметани
Інгредієнти:
- солодкий болгарський перець;
- ріпчаста цибуля;
- морква;
- помідори;
- вершки чи сметана;
- часник;
- свіжої зелені.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 градусів. Деко застилаємо пергаментом.
- Перець миємо, викладаємо на пергамент і запікаємо в духовці до готовності.
- Перекладаємо перці у пакет чи миску з кришкою, очищаємо від шкірки.
- Обсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо натерту моркву і тушкуємо все разом.
- Додаємо вершки або сметану та перець (нарізаний або цілий). Гасимо до готовності, в кінці додаємо часник і подрібнену свіжу зелень.
Подавайте страву зі свіжим хлібом або картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!