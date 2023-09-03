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Справжня українська закуска: від маринованого сала з часником через хвилину не залишиться ні грама

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від такого маринованого сала ніхто не відмовиться
Від такого маринованого сала ніхто не відмовиться. Фото jisty.com.ua

Шедевр українською готується просто

Сало — універсальний продукт. Його солять із додаванням прянощів, варять, маринують, обсмажують, роблять начинку для пиріжків, додають у фарш і готують усілякі намазки.

Сьогодні разом із "Главредом" ми приготуємо справжню класику — смачне мариноване сало в розсолі з додаванням оцту та часнику. Від цієї страви з неповторним ароматом і багатим смаком ви точно не зможете відмовитись.

Як приготувати мариноване сало з оцтом та часником

Інгредієнти:

  • свиняче сало — 500 г;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець горошком – 10-15 горошин;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • часник – 3-4 зубчики;
  • вода – 1 л.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте сало від шкірки та наріжте його на невеликі шматочки.
  2. Для приготування розсолу в окропі розчиніть сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист. Залишіть остигати до кімнатної температури.
  3. До розсолу додайте пропущений через прес часник. Туди ж занурте шматочки сала таким чином, щоб вони повністю вкрилися рідиною.
  4. Накриєте кришкою посуд і поставте в холодильник на 1-2 дні, щоб сало маринувалося. Через вказаний час дістаньте сало, дайте йому обсохнути та подавайте на стіл.

Сало для цієї страви вибирайте за порадами "Телеграфа". Тим більше все, що потрібно для цього, — звичайний сірник.

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#Рецепт #Сало #Готуємо вдома