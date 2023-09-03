Справжня українська закуска: від маринованого сала з часником через хвилину не залишиться ні грама
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Шедевр українською готується просто
Сало — універсальний продукт. Його солять із додаванням прянощів, варять, маринують, обсмажують, роблять начинку для пиріжків, додають у фарш і готують усілякі намазки.
Сьогодні разом із "Главредом" ми приготуємо справжню класику — смачне мариноване сало в розсолі з додаванням оцту та часнику. Від цієї страви з неповторним ароматом і багатим смаком ви точно не зможете відмовитись.
Як приготувати мариноване сало з оцтом та часником
Інгредієнти:
- свиняче сало — 500 г;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець горошком – 10-15 горошин;
- лавровий лист – 2 шт.;
- часник – 3-4 зубчики;
- вода – 1 л.
Спосіб приготування:
- Очистьте сало від шкірки та наріжте його на невеликі шматочки.
- Для приготування розсолу в окропі розчиніть сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист. Залишіть остигати до кімнатної температури.
- До розсолу додайте пропущений через прес часник. Туди ж занурте шматочки сала таким чином, щоб вони повністю вкрилися рідиною.
- Накриєте кришкою посуд і поставте в холодильник на 1-2 дні, щоб сало маринувалося. Через вказаний час дістаньте сало, дайте йому обсохнути та подавайте на стіл.
Сало для цієї страви вибирайте за порадами "Телеграфа". Тим більше все, що потрібно для цього, — звичайний сірник.