Справжня українська закуска: від маринованого сала з часником через хвилину не залишиться ні грама

Шедевр українською готується просто

Сало — універсальний продукт. Його солять із додаванням прянощів, варять, маринують, обсмажують, роблять начинку для пиріжків, додають у фарш і готують усілякі намазки.

Сьогодні разом із "Главредом" ми приготуємо справжню класику — смачне мариноване сало в розсолі з додаванням оцту та часнику. Від цієї страви з неповторним ароматом і багатим смаком ви точно не зможете відмовитись.

Як приготувати мариноване сало з оцтом та часником

Інгредієнти:

свиняче сало — 500 г;

оцет 9% — 2 ст. л.;

сіль – 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

перець горошком – 10-15 горошин;

лавровий лист – 2 шт.;

часник – 3-4 зубчики;

вода – 1 л.

Спосіб приготування:

Очистьте сало від шкірки та наріжте його на невеликі шматочки. Для приготування розсолу в окропі розчиніть сіль, цукор, оцет, перець горошком і лавровий лист. Залишіть остигати до кімнатної температури. До розсолу додайте пропущений через прес часник. Туди ж занурте шматочки сала таким чином, щоб вони повністю вкрилися рідиною. Накриєте кришкою посуд і поставте в холодильник на 1-2 дні, щоб сало маринувалося. Через вказаний час дістаньте сало, дайте йому обсохнути та подавайте на стіл.

Сало для цієї страви вибирайте за порадами "Телеграфа". Тим більше все, що потрібно для цього, — звичайний сірник.