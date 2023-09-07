Взимку будете їсти помідори як насіння: найсмачніший рецепт без стерилізації

Обов’язково запасіться баночкою на зиму!

Мариновані помідори – одна з найулюбленіших закусок на зиму. Більшість рецептів передбачає стерилізацію банок, а це означає тривалішу процедуру підготовки.

Today пропонує швидкий рецепт маринованих помідорів без стерилізації. Обов’язково зробіть подвійну порцію — близькі будуть їсти банк за раз.

Як приготувати мариновані помідори без стерилізації

Інгредієнти на 4 банки по 2 л:

5 кг стиглих томатів;

3 головки часнику;

лавровий лист та перець горошком;

1 пучок зелені петрушки;

2 цибулини;

2 солодкі перці.

Для маринаду:

3 л води;

3 ст. л. солі;

10-12 ст. л. цукру;

60 мл оцту 9%.

Спосіб приготування:

У кожну банку покладіть часник, по 8 горошин перцю та по одному лавровому листку. Туди ж додайте на смак перець чилі, зелень петрушки, часточки болгарського перцю. Помідори помийте, заповніть ними банки аж до шийки. Залийте окропом, накрийте кришками та залиште на 15 хвилин. У велику каструлю злийте воду з банок, знову доведіть до кипіння і залийте томати в банках. Через 15 хвилин перелийте воду із банок у каструлю, додайте інгредієнти для маринаду. Додайте оцет, коли рідина закипить. Киплячим маринадом залийте банки, закупорте закочувальним ключем. Переверніть та залиште до повного охолодження.

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