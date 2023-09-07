Взимку будете їсти помідори як насіння: найсмачніший рецепт без стерилізації
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Обов’язково запасіться баночкою на зиму!
Мариновані помідори – одна з найулюбленіших закусок на зиму. Більшість рецептів передбачає стерилізацію банок, а це означає тривалішу процедуру підготовки.
Today пропонує швидкий рецепт маринованих помідорів без стерилізації. Обов’язково зробіть подвійну порцію — близькі будуть їсти банк за раз.
Як приготувати мариновані помідори без стерилізації
Інгредієнти на 4 банки по 2 л:
- 5 кг стиглих томатів;
- 3 головки часнику;
- лавровий лист та перець горошком;
- 1 пучок зелені петрушки;
- 2 цибулини;
- 2 солодкі перці.
Для маринаду:
- 3 л води;
- 3 ст. л. солі;
- 10-12 ст. л. цукру;
- 60 мл оцту 9%.
Спосіб приготування:
- У кожну банку покладіть часник, по 8 горошин перцю та по одному лавровому листку. Туди ж додайте на смак перець чилі, зелень петрушки, часточки болгарського перцю.
- Помідори помийте, заповніть ними банки аж до шийки. Залийте окропом, накрийте кришками та залиште на 15 хвилин.
- У велику каструлю злийте воду з банок, знову доведіть до кипіння і залийте томати в банках. Через 15 хвилин перелийте воду із банок у каструлю, додайте інгредієнти для маринаду. Додайте оцет, коли рідина закипить.
- Киплячим маринадом залийте банки, закупорте закочувальним ключем. Переверніть та залиште до повного охолодження.
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