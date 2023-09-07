Здивуйте близьких салатом із сирого кабачка і вони з’їдять до останнього шматочка

Близькі обов'язково попросять добавки

Кабачки – один з улюблених овочів сезону. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри на зиму. Однак усі рецепти передбачають термічну обробку овочів.

А спробуймо приготувати страву із сирого кабачка. Такий салат від Smachnonews вийде дуже незвичайним і дуже корисним: у ньому безліч корисних мінералів та вітамін.

Як приготувати салат із сирого кабачка

Інгредієнти на 4 порції:

500 г кабачків;

500 г помідорів;

6 курячих яєць;

100 г свіжої зелені;

5 грамів гірчиці;

200 грамів майонезу чи сметани;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварюємо у підсоленій воді до готовності — це займе близько 6 — 7 хвилин. Після цього охолоджуємо, очищаємо від шкаралупи та відокремлюємо білок від жовтка. Білки нарізаємо шматочками, жовтки залишаємо цілими. Кабачки нарізаємо тонкими кільцями, додаємо до них яйця, нарізані помідори та свіжу зелень. Яєчні жовтки ретельно розминаємо вилкою. Додаємо гірчицю та сіль, все змішуємо з майонезом та заправляємо салат.

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