Здивуйте близьких салатом із сирого кабачка і вони з’їдять до останнього шматочка
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Близькі обов'язково попросять добавки
Кабачки – один з улюблених овочів сезону. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри на зиму. Однак усі рецепти передбачають термічну обробку овочів.
А спробуймо приготувати страву із сирого кабачка. Такий салат від Smachnonews вийде дуже незвичайним і дуже корисним: у ньому безліч корисних мінералів та вітамін.
Як приготувати салат із сирого кабачка
Інгредієнти на 4 порції:
- 500 г кабачків;
- 500 г помідорів;
- 6 курячих яєць;
- 100 г свіжої зелені;
- 5 грамів гірчиці;
- 200 грамів майонезу чи сметани;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця відварюємо у підсоленій воді до готовності — це займе близько 6 — 7 хвилин. Після цього охолоджуємо, очищаємо від шкаралупи та відокремлюємо білок від жовтка. Білки нарізаємо шматочками, жовтки залишаємо цілими.
- Кабачки нарізаємо тонкими кільцями, додаємо до них яйця, нарізані помідори та свіжу зелень.
- Яєчні жовтки ретельно розминаємо вилкою. Додаємо гірчицю та сіль, все змішуємо з майонезом та заправляємо салат.
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