І до ранкової кави, і до сімейних посиденьок: як готують яблучний пиріг в Італії

Випічка вийде ароматною та неймовірно смачною

Любите випічку з яблуками, але хочете скуштувати щось, окрім класичної шарлотки? Пропонуємо "зануритися" в Італію та спробувати італійський яблучний пиріг.

Ця ніжна, ароматна та неймовірно смачна домашня випічка за рецептом "УНІАН" буде доречною і до ранкової кави, і до сімейного чаювання.

Як приготувати італійський сільський яблучний пиріг

Інгредієнти:

борошно — 240 г;

яєчні жовтки (великі) — 3 шт.;

цукор — 150 г + 3 ст. л.;

молоко кімнатної температури – 185 мл;

вершкове масло — 75 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

сіль — ¼ ч. л.;

яблука (середнього розміру) — 6 шт.

Спосіб приготування:

Яєчні жовтки з’єднати з цукром, збити віночком або міксером, доки маса не посвітлішає і цукор не почне розчинятися. Масло розтопити, більшу частину влити в яєчну масу, решту відкласти. У тісто додати молоко, перемішати або трохи збити до однорідності. У тісто просіяти борошно з розпушувачем, перемішати ложкою — має вийти тісто середньої густини. Форму застелити пергаментом, змастити невеликою кількістю розтопленої олії, викласти тісто і розрівняти лопаткою. Яблука помити, очистити від серцевини та шкірки, нарізати на невеликі часточки та викласти вертикально поверх тіста, злегка втоплюючи в ньому. Полити пиріг розтопленим маслом, а потім посипати трьома ложками цукру. Духовку розігріти до 180°С, відправити туди форму. Випікати пиріг слід на середньому вогні 45 хвилин до золотистого відтінку та м’якості яблук. Злегка остудити, перекласти на блюдо та подавати.

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