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Ароматне печиво з одного яйця та жмені манки: рецепт, на який полюють кондитери

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі ласощі виходять особливо хрумкими та ароматними
Такі ласощі виходять особливо хрумкими та ароматними. Фото На пенсії

Ідеальне просте печиво до чаю чи кави

Ми ділились рецептом дуже простого і смачного пирога. Тепер розповідаємо, як приготувати ласощі з мінімального набору інгредієнтів.

В основі тіста такого печива – манна крупа. Завдяки їй печиво виходить хрустким та ароматним. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

  • Крупа манна – 200 г
  • Борошно – 1 склянка
  • Цукор – 100 г+ для обвалювання
  • Яйце – 1 шт.
  • Лимон (цедра) – 1 шт.
  • Розпушувач – 7 г
  • Сіль – 1 дрібка
  • Вода холодна – 2 ст. л
  • Олія рослинна – 4 ст. л

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску вбиваємо яйце. Додаємо холодну воду та олію, все перемішуємо якомога ретельніше.
  2. Додаємо цукор і сіль, перемішуємо. Просіюємо у миску борошно разом з розпушувачем, додаємо манку.
  3. Терткою знімаємо з лимона цедру. Натираємо її на дрібній тертці, додаємо. Замішуємо тісто.
  4. Воно повинне бути еластичним, трохи липнути до рук. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 20-30 хвилин.
  5. З тіста скочуємо ковбаску, розрізаємо її на невеликі частини 2-3 см завдовжки. Кожен шматочок обвалюємо в цукрі і викладаємо на деко, попередньо застелене пергаментом.
  6. Випікаємо печиво у духовці, розігрітій до 170-180 градусів. Орієнтовний час приготування становить 15-20 хвилин.

Печиво виходить хрумке та в міру солодке. Воно ідеально пасує до ранкової кави.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Тісто