Ароматне печиво з одного яйця та жмені манки: рецепт, на який полюють кондитери
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Ідеальне просте печиво до чаю чи кави
Ми ділились рецептом дуже простого і смачного пирога. Тепер розповідаємо, як приготувати ласощі з мінімального набору інгредієнтів.
В основі тіста такого печива – манна крупа. Завдяки їй печиво виходить хрустким та ароматним. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- Крупа манна – 200 г
- Борошно – 1 склянка
- Цукор – 100 г+ для обвалювання
- Яйце – 1 шт.
- Лимон (цедра) – 1 шт.
- Розпушувач – 7 г
- Сіль – 1 дрібка
- Вода холодна – 2 ст. л
- Олія рослинна – 4 ст. л
Спосіб приготування:
- У глибоку миску вбиваємо яйце. Додаємо холодну воду та олію, все перемішуємо якомога ретельніше.
- Додаємо цукор і сіль, перемішуємо. Просіюємо у миску борошно разом з розпушувачем, додаємо манку.
- Терткою знімаємо з лимона цедру. Натираємо її на дрібній тертці, додаємо. Замішуємо тісто.
- Воно повинне бути еластичним, трохи липнути до рук. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 20-30 хвилин.
- З тіста скочуємо ковбаску, розрізаємо її на невеликі частини 2-3 см завдовжки. Кожен шматочок обвалюємо в цукрі і викладаємо на деко, попередньо застелене пергаментом.
- Випікаємо печиво у духовці, розігрітій до 170-180 градусів. Орієнтовний час приготування становить 15-20 хвилин.
Печиво виходить хрумке та в міру солодке. Воно ідеально пасує до ранкової кави.