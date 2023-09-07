Ароматне печиво з одного яйця та жмені манки: рецепт, на який полюють кондитери

Ідеальне просте печиво до чаю чи кави

Ми ділились рецептом дуже простого і смачного пирога. Тепер розповідаємо, як приготувати ласощі з мінімального набору інгредієнтів.

В основі тіста такого печива – манна крупа. Завдяки їй печиво виходить хрустким та ароматним. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

Крупа манна – 200 г

Борошно – 1 склянка

Цукор – 100 г+ для обвалювання

Яйце – 1 шт.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Розпушувач – 7 г

Сіль – 1 дрібка

Вода холодна – 2 ст. л

Олія рослинна – 4 ст. л

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбиваємо яйце. Додаємо холодну воду та олію, все перемішуємо якомога ретельніше. Додаємо цукор і сіль, перемішуємо. Просіюємо у миску борошно разом з розпушувачем, додаємо манку. Терткою знімаємо з лимона цедру. Натираємо її на дрібній тертці, додаємо. Замішуємо тісто. Воно повинне бути еластичним, трохи липнути до рук. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 20-30 хвилин. З тіста скочуємо ковбаску, розрізаємо її на невеликі частини 2-3 см завдовжки. Кожен шматочок обвалюємо в цукрі і викладаємо на деко, попередньо застелене пергаментом. Випікаємо печиво у духовці, розігрітій до 170-180 градусів. Орієнтовний час приготування становить 15-20 хвилин.

Печиво виходить хрумке та в міру солодке. Воно ідеально пасує до ранкової кави.