З цією підливою діти з’їдять весь гарнір та вимагатимуть добавки
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Неймовірна смакота за пару хвилин
Відварені та заправлені олією макарони, м’яке картопляне пюре або смачна гречка – це вже самостійні та поживні страви. Але не завжди їх із задоволенням їдять дітки.
Але якщо ви приготуєте смачну підливу за рецептом Рixelinform, через хвилину тарілки будуть порожніми! Кілька інгредієнтів та 5 хвилин часу – і смачна підлива до гарнірів та м’ясних страв готова!
Як приготувати смачну підливу
Інгредієнти:
- олія, томатна паста та сметана – по 5 столових ложок;
- вершкове масло – 70 грамів;
- борошно — 5 чайних ложок;
- бульйон або вода – 3,5 склянки;
- сіль, спеції – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У відповідному посуді на повільному вогні розігріваємо рослинне та вершкове масло. Будьте уважні: до кипіння олію не доводимо.
- У суміш олій всипаємо борошно і перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо томатну пасту і знову перемішуємо. В отриману масу вливаємо половину бульйону чи води, знову добре перемішуємо.
- Коли підливка загусне, доливаємо бульйон і знову перемішуємо, додаємо сіль і спеції до свого смаку і сметану.
- Як тільки наша страва почне закипати, вимикаємо вогонь та перемішуємо. Підлива готова.
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