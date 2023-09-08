З цією підливою діти з’їдять весь гарнір та вимагатимуть добавки

Неймовірна смакота за пару хвилин

Відварені та заправлені олією макарони, м’яке картопляне пюре або смачна гречка – це вже самостійні та поживні страви. Але не завжди їх із задоволенням їдять дітки.

Але якщо ви приготуєте смачну підливу за рецептом Рixelinform, через хвилину тарілки будуть порожніми! Кілька інгредієнтів та 5 хвилин часу – і смачна підлива до гарнірів та м’ясних страв готова!

Як приготувати смачну підливу

Інгредієнти:

олія, томатна паста та сметана – по 5 столових ложок;

вершкове масло – 70 грамів;

борошно — 5 чайних ложок;

бульйон або вода – 3,5 склянки;

сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

У відповідному посуді на повільному вогні розігріваємо рослинне та вершкове масло. Будьте уважні: до кипіння олію не доводимо. У суміш олій всипаємо борошно і перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо томатну пасту і знову перемішуємо. В отриману масу вливаємо половину бульйону чи води, знову добре перемішуємо. Коли підливка загусне, доливаємо бульйон і знову перемішуємо, додаємо сіль і спеції до свого смаку і сметану. Як тільки наша страва почне закипати, вимикаємо вогонь та перемішуємо. Підлива готова.

Рекомендуємо приготувати найніжнішу печінку в незвичайній підливі за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачними стравами!