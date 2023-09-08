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З цією підливою діти з’їдять весь гарнір та вимагатимуть добавки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цією підливою звичайні макарони перетворяться на святкову страву
Цією підливою звичайні макарони перетворяться на святкову страву. Фото nazarella.com.ua

Неймовірна смакота за пару хвилин

Відварені та заправлені олією макарони, м’яке картопляне пюре або смачна гречка – це вже самостійні та поживні страви. Але не завжди їх із задоволенням їдять дітки.

Але якщо ви приготуєте смачну підливу за рецептом Рixelinform, через хвилину тарілки будуть порожніми! Кілька інгредієнтів та 5 хвилин часу – і смачна підлива до гарнірів та м’ясних страв готова!

Як приготувати смачну підливу

Інгредієнти:

  • олія, томатна паста та сметана – по 5 столових ложок;
  • вершкове масло – 70 грамів;
  • борошно — 5 чайних ложок;
  • бульйон або вода – 3,5 склянки;
  • сіль, спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У відповідному посуді на повільному вогні розігріваємо рослинне та вершкове масло. Будьте уважні: до кипіння олію не доводимо.
  2. У суміш олій всипаємо борошно і перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо томатну пасту і знову перемішуємо. В отриману масу вливаємо половину бульйону чи води, знову добре перемішуємо.
  3. Коли підливка загусне, доливаємо бульйон і знову перемішуємо, додаємо сіль і спеції до свого смаку і сметану.
  4. Як тільки наша страва почне закипати, вимикаємо вогонь та перемішуємо. Підлива готова.

Рекомендуємо приготувати найніжнішу печінку в незвичайній підливі за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачними стравами!

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