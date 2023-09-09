Ви будете в захваті: найсмачніший рецепт квашених помідорів із часником

Чудова ідея для закуски на зиму

Нині сезон заготівель. Якщо всі рецепти улюблених помідорів на зиму вже закінчилися, цей матеріал якраз для вас.

Квашені помідори за рецептом Food Oboz вийдуть смачними та пікантними. Використовуючи прості інгредієнти, ви приготуєте смачну закуску.

Як приготувати квашені помідори з часником

Інгредієнти:

помідори середнього розміру — 1-1,5 кг;

часник — 1 головка;

вода — 1 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

листя хрону, кріп, лавровий лист, приправа для маринування та соління помідорів — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори ретельно миємо. Часник чистимо, розрізаємо кожен зубчик на 2-3 частини. Беремо місткість, в якій кваситимемо помідори — для цього згодиться невелике відро. На дно кладемо чисте листя хрону, свіжий або сушений кріп, лавровий лист та приправу для маринування та соління помідорів. У відро додаємо часник і викладаємо половину помідорів. На помідори знову кладемо листя хрону, кріп, часник і спеції та зверху викладаємо помідори, що залишилися. Для приготування розсолу на 1 літр води беремо 1 столову ложку солі та 2 столові ложки цукру. Вливаємо його в місткість із помідорами так, щоб томати були повністю покриті. Далі помідори злегка притискаємо кришкою і ставимо на неї вантаж, залишаємо при кімнатній температурі на добу. Потім виносимо помідори в холодне місце і зберігаємо до зими.

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