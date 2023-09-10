Так люблять їсти картоплю в Нідерландах: простий рецепт із незвичайним соусом

Здивуйте близьких неймовірною стравою із простих продуктів

Картопля – популярний у всьому світі продукт. Скільки страв можна з нього приготувати — від картоплі фрі до запіканок і навіть овочевих піц.

А хочете дізнатися, як люблять їсти картоплю в Нідерландах? Тоді пропонуємо приготувати його за рецептом "Фокусу". Нескладне у приготуванні страва виходить з особливим вишукуванням. Спробуємо?

Як приготувати картоплю по-голландськи

Інгредієнти:

картопля невеликого розміру — 7 шт.;

вершкове масло — 100 г;

вершки – 250 мл;

пармезан — 1 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, сушимо і натираємо половиною вершкового масла і пропущеним через прес часником і солимо. Загортаємо її у фольгу і відправляємо в розігріту до 180-190 градусів духовку приблизно на півгодини. Для приготування соусу нагріваємо у сотейнику вершкове масло. Туди відправляємо вершки та лавровий лист. Не доводячи до кипіння, додаємо тертий пармезан, солимо, перемішуємо і відправляємо на тарілку. Картоплю дістаємо з духовки, робимо надрізи зверху та відправляємо у тарілку до соусу. За бажанням можете прикрасити страву зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко зварити картоплю. Спробуйте і ваше життя буде простіше.