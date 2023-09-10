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Так люблять їсти картоплю в Нідерландах: простий рецепт із незвичайним соусом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Картопля по-голландськи — чудова страва для сімейної вечері Новина оновлена 10 вересня 2023, 21:51
Картопля по-голландськи — чудова страва для сімейної вечері. Фото vikna.tv

Здивуйте близьких неймовірною стравою із простих продуктів

Картопля – популярний у всьому світі продукт. Скільки страв можна з нього приготувати — від картоплі фрі до запіканок і навіть овочевих піц.

А хочете дізнатися, як люблять їсти картоплю в Нідерландах? Тоді пропонуємо приготувати його за рецептом "Фокусу". Нескладне у приготуванні страва виходить з особливим вишукуванням. Спробуємо?

Як приготувати картоплю по-голландськи

Інгредієнти:

  • картопля невеликого розміру — 7 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • вершки – 250 мл;
  • пармезан — 1 ст. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • лавровий лист;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю миємо, сушимо і натираємо половиною вершкового масла і пропущеним через прес часником і солимо. Загортаємо її у фольгу і відправляємо в розігріту до 180-190 градусів духовку приблизно на півгодини.
  2. Для приготування соусу нагріваємо у сотейнику вершкове масло. Туди відправляємо вершки та лавровий лист. Не доводячи до кипіння, додаємо тертий пармезан, солимо, перемішуємо і відправляємо на тарілку.
  3. Картоплю дістаємо з духовки, робимо надрізи зверху та відправляємо у тарілку до соусу. За бажанням можете прикрасити страву зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко зварити картоплю. Спробуйте і ваше життя буде простіше.

Теги:
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