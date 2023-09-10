Так люблять їсти картоплю в Нідерландах: простий рецепт із незвичайним соусом
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Здивуйте близьких неймовірною стравою із простих продуктів
Картопля – популярний у всьому світі продукт. Скільки страв можна з нього приготувати — від картоплі фрі до запіканок і навіть овочевих піц.
А хочете дізнатися, як люблять їсти картоплю в Нідерландах? Тоді пропонуємо приготувати його за рецептом "Фокусу". Нескладне у приготуванні страва виходить з особливим вишукуванням. Спробуємо?
Як приготувати картоплю по-голландськи
Інгредієнти:
- картопля невеликого розміру — 7 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- вершки – 250 мл;
- пармезан — 1 ст. л.;
- часник — 3 зубчики;
- лавровий лист;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю миємо, сушимо і натираємо половиною вершкового масла і пропущеним через прес часником і солимо. Загортаємо її у фольгу і відправляємо в розігріту до 180-190 градусів духовку приблизно на півгодини.
- Для приготування соусу нагріваємо у сотейнику вершкове масло. Туди відправляємо вершки та лавровий лист. Не доводячи до кипіння, додаємо тертий пармезан, солимо, перемішуємо і відправляємо на тарілку.
- Картоплю дістаємо з духовки, робимо надрізи зверху та відправляємо у тарілку до соусу. За бажанням можете прикрасити страву зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко зварити картоплю. Спробуйте і ваше життя буде простіше.