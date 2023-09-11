Ні краплі олії: кабачки готуватимете тільки так

Таку страву з’їдять вмить

Кабачки – неймовірний овоч. З нього можна приготувати велику кількість смачних та корисних страв – від кабачків по-французськи до смачної ікри на зиму.

Сьогодні разом зі "Школою життя" ми приготуємо хрумкі кабачкові палички у неймовірному сирному пануванні. Ця страва готується в духовці без використання рослинної олії, тому припаде до смаку багатьом любителям смачних і легких рецептів.

Як приготувати палички з кабачків у сирному паніруванні

Інгредієнти:

2 кабачки;

200 г сметани (або 2 яйця);

2 зубчики часнику;

100 г сиру;

100 г панірувальних сухарів;

сіль та перець на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування соусу змішайте сметану, часник. Посоліть, поперчіть та добре перемішайте. Кабачки вимийте, посушіть і наріжте брусочками завтовшки 1-1,5 см. Сир натріть на середній або дрібній тертці. Додайте панірувальні сухарі та ретельно перемішайте. Кожен брусочок кабачка обваляйте у часниково-сметанному соусі, а потім – у сирній суміші. Надлишки струсіть і викладіть на попередньо покрите пергаментом деко. Відправте деко в розігріту до 180-200 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Подавайте страву з домашнім соусом для кабачків по рецепту "Телеграфа". Смачного!