Ні краплі олії: кабачки готуватимете тільки так
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Таку страву з’їдять вмить
Кабачки – неймовірний овоч. З нього можна приготувати велику кількість смачних та корисних страв – від кабачків по-французськи до смачної ікри на зиму.
Сьогодні разом зі "Школою життя" ми приготуємо хрумкі кабачкові палички у неймовірному сирному пануванні. Ця страва готується в духовці без використання рослинної олії, тому припаде до смаку багатьом любителям смачних і легких рецептів.
Як приготувати палички з кабачків у сирному паніруванні
Інгредієнти:
- 2 кабачки;
- 200 г сметани (або 2 яйця);
- 2 зубчики часнику;
- 100 г сиру;
- 100 г панірувальних сухарів;
- сіль та перець на свій смак.
Спосіб приготування:
- Для приготування соусу змішайте сметану, часник. Посоліть, поперчіть та добре перемішайте.
- Кабачки вимийте, посушіть і наріжте брусочками завтовшки 1-1,5 см.
- Сир натріть на середній або дрібній тертці. Додайте панірувальні сухарі та ретельно перемішайте.
- Кожен брусочок кабачка обваляйте у часниково-сметанному соусі, а потім – у сирній суміші. Надлишки струсіть і викладіть на попередньо покрите пергаментом деко.
- Відправте деко в розігріту до 180-200 градусів духовку на 25-30 хвилин.
Подавайте страву з домашнім соусом для кабачків по рецепту "Телеграфа". Смачного!