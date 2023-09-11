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Ні краплі олії: кабачки готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З кабачками у сирному клярі забудете про інші рецепти
З кабачками у сирному клярі забудете про інші рецепти. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Таку страву з’їдять вмить

Кабачки – неймовірний овоч. З нього можна приготувати велику кількість смачних та корисних страв – від кабачків по-французськи до смачної ікри на зиму.

Сьогодні разом зі "Школою життя" ми приготуємо хрумкі кабачкові палички у неймовірному сирному пануванні. Ця страва готується в духовці без використання рослинної олії, тому припаде до смаку багатьом любителям смачних і легких рецептів.

Як приготувати палички з кабачків у сирному паніруванні

Інгредієнти:

  • 2 кабачки;
  • 200 г сметани (або 2 яйця);
  • 2 зубчики часнику;
  • 100 г сиру;
  • 100 г панірувальних сухарів;
  • сіль та перець на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування соусу змішайте сметану, часник. Посоліть, поперчіть та добре перемішайте.
  2. Кабачки вимийте, посушіть і наріжте брусочками завтовшки 1-1,5 см.
  3. Сир натріть на середній або дрібній тертці. Додайте панірувальні сухарі та ретельно перемішайте.
  4. Кожен брусочок кабачка обваляйте у часниково-сметанному соусі, а потім – у сирній суміші. Надлишки струсіть і викладіть на попередньо покрите пергаментом деко.
  5. Відправте деко в розігріту до 180-200 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Подавайте страву з домашнім соусом для кабачків по рецепту "Телеграфа". Смачного!

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