Усім ще по "їжачку": хитрий і бюджетний спосіб нагодувати всю сім’ю
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Цю страву із задоволенням лопають навіть діти
Навіть у найдосвідченішого кулінара іноді виникає питання, що приготувати до сімейної вечері. Якщо хочеться урізноманітнити "котлетне" меню, то ця страва саме для вас.
М’ясні "їжачки" за рецептом "УНІАН" ідеально підійдуть і до сімейної вечері, і на святковий стіл. Округлої форми, з зернами рису, що "виглядають" назовні, вони сподобаються навіть дітям. Будьте обережні: через таких "їжачків" члени сім’ї можуть побитися!
Як приготувати м’ясні "їжачки" у сметанному соусі на сковороді.
Інгредієнти:
- фарш — 400 г;
- рис — 0,5 ст.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- вершкове масло — 1,5 ст. л.;
- яйце куряче — 1 шт.;
- олія рослинна рафінована — 3 ст. л.
Для соусу:
- вода — 1,5 ст.;
- сметана — 3 ст. л.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- сіль та перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Рис відварюємо до готовності.
- Моркву натираємо на тертці, цибулі подрібнюємо та обсмажуємо на вершковому маслі.
- Рис, фарш, моркву та цибулю змішуємо, додаємо яйце, солимо і ретельно перемішуємо.
- Формуємо їжачки діаметром 4-5 см, обсмажуємо їх на олії з обох боків.
- Для приготування соусу у воді ретельно розмішуємо сметану, сіль, перець та борошно.
- Отриманий соус виливаємо на "їжачки", накриваємо сковородою і тушкуємо їх на невеликому вогні 20 хвилин.
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