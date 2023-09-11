Усім ще по "їжачку": хитрий і бюджетний спосіб нагодувати всю сім’ю

Цю страву із задоволенням лопають навіть діти

Навіть у найдосвідченішого кулінара іноді виникає питання, що приготувати до сімейної вечері. Якщо хочеться урізноманітнити "котлетне" меню, то ця страва саме для вас.

М’ясні "їжачки" за рецептом "УНІАН" ідеально підійдуть і до сімейної вечері, і на святковий стіл. Округлої форми, з зернами рису, що "виглядають" назовні, вони сподобаються навіть дітям. Будьте обережні: через таких "їжачків" члени сім’ї можуть побитися!

Як приготувати м’ясні "їжачки" у сметанному соусі на сковороді.

Інгредієнти:

фарш — 400 г;

рис — 0,5 ст.;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

вершкове масло — 1,5 ст. л.;

яйце куряче — 1 шт.;

олія рослинна рафінована — 3 ст. л.

Для соусу:

вода — 1,5 ст.;

сметана — 3 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

сіль та перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рис відварюємо до готовності. Моркву натираємо на тертці, цибулі подрібнюємо та обсмажуємо на вершковому маслі. Рис, фарш, моркву та цибулю змішуємо, додаємо яйце, солимо і ретельно перемішуємо. Формуємо їжачки діаметром 4-5 см, обсмажуємо їх на олії з обох боків. Для приготування соусу у воді ретельно розмішуємо сметану, сіль, перець та борошно. Отриманий соус виливаємо на "їжачки", накриваємо сковородою і тушкуємо їх на невеликому вогні 20 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати молдовські ковбаски без оболонки за рецептом "Телеграфа". Смачна страва вам точно сподобається