Рус

Усім ще по "їжачку": хитрий і бюджетний спосіб нагодувати всю сім’ю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Їжачки" готуються просто, з’їдаються швидко
"Їжачки" готуються просто, з’їдаються швидко. Фото unian.ua

Цю страву із задоволенням лопають навіть діти

Навіть у найдосвідченішого кулінара іноді виникає питання, що приготувати до сімейної вечері. Якщо хочеться урізноманітнити "котлетне" меню, то ця страва саме для вас.

М’ясні "їжачки" за рецептом "УНІАН" ідеально підійдуть і до сімейної вечері, і на святковий стіл. Округлої форми, з зернами рису, що "виглядають" назовні, вони сподобаються навіть дітям. Будьте обережні: через таких "їжачків" члени сім’ї можуть побитися!

Як приготувати м’ясні "їжачки" у сметанному соусі на сковороді.

Інгредієнти:

  • фарш — 400 г;
  • рис — 0,5 ст.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • вершкове масло — 1,5 ст. л.;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • олія рослинна рафінована — 3 ст. л.

Для соусу:

  • вода — 1,5 ст.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • сіль та перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Рис відварюємо до готовності.
  2. Моркву натираємо на тертці, цибулі подрібнюємо та обсмажуємо на вершковому маслі.
  3. Рис, фарш, моркву та цибулю змішуємо, додаємо яйце, солимо і ретельно перемішуємо.
  4. Формуємо їжачки діаметром 4-5 см, обсмажуємо їх на олії з обох боків.
  5. Для приготування соусу у воді ретельно розмішуємо сметану, сіль, перець та борошно.
  6. Отриманий соус виливаємо на "їжачки", накриваємо сковородою і тушкуємо їх на невеликому вогні 20 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати молдовські ковбаски без оболонки за рецептом "Телеграфа". Смачна страва вам точно сподобається

Теги:
#Рецепт #Фарш #Готуємо вдома