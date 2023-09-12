Ви легко приготуєте яблучний оцет удома: просто змішайте два інгредієнти

Найпростіший рецепт без метушні

Оцет – важливий продукт на нашій кухні. Це частий "гість" у рецептах домашньої випічки та заготівлі на зиму. У це складно повірити, але в оцті багато корисних вітамінів і мінералів. Однак часто магазинний продукт готується синтетичним шляхом, тому він теж не такий корисний. Відмінний варіант – приготувати яблучний оцет удома.

"УНІАН" пропонує приготувати неймовірний рецепт всього з двох інгредієнтів: вам знадобиться всього кілограм стиглих яблук та дві ложки цукру. Ваш домашній яблучний оцет буде набагато смачнішим за магазинний.

Як приготувати яблучний оцет

Інгредієнти:

один кілограм яблук;

дві столові ложки цукру;

півтора літра води.

Спосіб приготування:

Виберіть добрі стиглі яблука без ознак гнилі. Вимийте їх, наріжте шматочками та складіть у каструлю з будь-якого матеріалу, крім алюмінію. У каструлю додайте цукор і залийте окропом таким чином, щоб рідина покривала фрукти на два пальці. Каструлю приберіть у темне тепле місце на 14 днів, щодня перемішуючи масу. Через зазначений час процідіть рідину друшляк, а потім через складену у два шари марлю. Отриману рідину перелийте в каструлю великого об’єму, не доливаючи до краю 7-8 см, заберіть її в темне тепле місце на 2 тижні. Знову процідіть рідину через марлю та друшляк. Не збовтуючи, перелийте оцет у пляшки та зберігайте при кімнатній температурі.

Оцет можна використовувати не лише на кухні. Як — дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".