Ви легко приготуєте яблучний оцет удома: просто змішайте два інгредієнти
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Найпростіший рецепт без метушні
Оцет – важливий продукт на нашій кухні. Це частий "гість" у рецептах домашньої випічки та заготівлі на зиму. У це складно повірити, але в оцті багато корисних вітамінів і мінералів. Однак часто магазинний продукт готується синтетичним шляхом, тому він теж не такий корисний. Відмінний варіант – приготувати яблучний оцет удома.
"УНІАН" пропонує приготувати неймовірний рецепт всього з двох інгредієнтів: вам знадобиться всього кілограм стиглих яблук та дві ложки цукру. Ваш домашній яблучний оцет буде набагато смачнішим за магазинний.
Як приготувати яблучний оцет
Інгредієнти:
- один кілограм яблук;
- дві столові ложки цукру;
- півтора літра води.
Спосіб приготування:
- Виберіть добрі стиглі яблука без ознак гнилі. Вимийте їх, наріжте шматочками та складіть у каструлю з будь-якого матеріалу, крім алюмінію.
- У каструлю додайте цукор і залийте окропом таким чином, щоб рідина покривала фрукти на два пальці.
- Каструлю приберіть у темне тепле місце на 14 днів, щодня перемішуючи масу.
- Через зазначений час процідіть рідину друшляк, а потім через складену у два шари марлю.
- Отриману рідину перелийте в каструлю великого об’єму, не доливаючи до краю 7-8 см, заберіть її в темне тепле місце на 2 тижні.
- Знову процідіть рідину через марлю та друшляк. Не збовтуючи, перелийте оцет у пляшки та зберігайте при кімнатній температурі.
Оцет можна використовувати не лише на кухні. Як — дізнайтесь у матеріалі "Телеграфа".