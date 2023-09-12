Все піде в діло: чому всі в захваті від "сміттєвої" консервації

В банки йдуть залишки овочів, які залишились від попередніх закривань

Ми розповідали, як смачно закрити баклажани на зиму. Загалом же рецептів овочевого асорті існує величезна кількість.

Разом із порталом "Фокус" пропонуємо приготувати на зиму цікаве овочеве асорті. Плюсом такої заготовки є те, що вона дає змогу максимально використати овочі, що залишилися від попередніх заготовок.

Інгредієнти:

помідори;

огірки;

морква;

цвітна капуста;

кукурудза;

часник;

зелень;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

оцет (есенція).

Для маринаду на 1 літр води:

сіль – 1 ст. л. без гірки;

цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі миємо, моркву та часник чистимо. Цвітну капусту злегка відварюємо, щоб розібрати на суцвіття. Моркву теж відварюємо впродовж хвилини. У стерилізовані банки викладаємо овочі в довільному порядку, заливаємо окропом і залишаємо на 7-10 хвилин. Потім воду зливаємо і знову кип'ятимо. Знову заливаємо овочі на 7-10 хвилин і вже вдруге зливаємо воду. На цей раз — в окрему каструлю. Додаємо в неї сіль, цукор і доводимо до кипіння. Овочі втретє заливаємо маринадом. Перед тим, як закрити банки кришкою, у кожну додаємо неповну чайну ложку оцтової есенції. Йдеться про літрові банки.

Закриваємо за технологією і залишаємо до повного охолодження. Також ми ділились рецептом дуже смачних кабачків на зиму.