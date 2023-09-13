Ці баклажани по-азербайджанськи ви легко приготуєте вдома

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Баклажан — популярний овоч. Ми любимо готувати з нього овочеві намазки, пікантні салати та готувати відомий "Тещин язик". Сьогодні пропонуємо приготувати ці овочі за азербайджанським рецептом. Називається така страва баклажанний сирдак.

Готувати його нескладно, а смак вийде дивним. А для того, щоб страва вийшла по-справжньому смачною, Shuba рекомендує вибирати зрілі соковиті томати. Спробуємо?

Як приготувати баклажанний сирдак

Інгредієнти:

баклажан — 4 шт.;

томати — 4-5 шт.;

петрушка, гілочка — 100 г;

часник, зубчики — 4 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

приправа "Хмелі-сунелі" — 0.5 ч. л.;

олія соняшникова, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Баклажани помийте, наріжте товстими кільцями. Часник очистьте та подрібніть. Помідори вимийте, натріть на тертці окрему миску. Петрушку промийте, обсушіть паперовими рушниками та подрібніть. У сковороді розігрійте олію. Насипте куркуму та хмелі-сунелі, перемішайте і додайте в сковороду баклажани. Посоліть і поперчіть овочі, знову добре перемішайте і смажте до помаранчевої скоринки. Томатну масу прокип’ятіть в окремій каструлі протягом 3-5 хвилин. Додайте баклажани, часник, все посоліть, поперчіть і тушкуйте протягом 10 хвилин. Страва готова. Перед подачею на стіл посипте зеленню і додайте трохи м’якого вершкового сиру.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посмажити баклажани за допомогою однієї ложки олії. Готуйте швидко, економно та із задоволенням!