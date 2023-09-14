Нереально смачна "подвійна" піца: гаряча домашня страва за лічені хвилини
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Класичне поєднання продуктів заграє новими барвами
Ми розповідали, як приготувати ліниву піцу на лаваші. Тепер ділимось ще однією варіацією страви — розповідаємо, як на сковороді приготувати "подвійну" піцу.
Використовується класичне поєднання помідорів з сиром та орегано. Продукти слід зібрати між двома лавашами, а потім перетворити лінивий пиріг на ліниву піцу. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Томати — 2 шт.
- Цибуля зелена — 1 шт.
- Моцарела — 150 г
- Сир чедер — 50 г
- Яйця курячі — 3 шт.
- Лаваш — 2 шт.
- Сіль, перець — до смаку
- Орегано сушене, базилік — до смаку
Спосіб приготування:
- Помідори нарізаємо кружечками. Зелену цибулю та моцарелу кришимо. Чедер натираємо на дрібній тертці. Яйця збиваємо.
- Круглий лаваш викладаємо на розігріту суху сковороду. Заливаємо яйцями. Додаємо сіль, перець, орегано.
- Посипаємо зеленою цибулею, тертим сиром. Зверху накриваємо другим листом лаваша.
- Коли схопиться — перевертаємо. Зверху на лаваш, який до перевертання був знизу, викладаємо томати, приправляємо. Викладаємо шматочки моцарели, посипаємо тертим чедером.
- Накриваємо сковороду кришкою й готуємо, доки сир не розплавиться. Готову піцу присипаємо свіжим базиліком.
Виходить дуже смачно, ще й готується дуже швидко. Також ми ділились рецептом смачного рулету з лаваша.