Нереально смачна "подвійна" піца: гаряча домашня страва за лічені хвилини

Класичне поєднання продуктів заграє новими барвами

Ми розповідали, як приготувати ліниву піцу на лаваші. Тепер ділимось ще однією варіацією страви — розповідаємо, як на сковороді приготувати "подвійну" піцу.

Використовується класичне поєднання помідорів з сиром та орегано. Продукти слід зібрати між двома лавашами, а потім перетворити лінивий пиріг на ліниву піцу. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Томати — 2 шт.

Цибуля зелена — 1 шт.

Моцарела — 150 г

Сир чедер — 50 г

Яйця курячі — 3 шт.

Лаваш — 2 шт.

Сіль, перець — до смаку

Орегано сушене, базилік — до смаку

Спосіб приготування:

Помідори нарізаємо кружечками. Зелену цибулю та моцарелу кришимо. Чедер натираємо на дрібній тертці. Яйця збиваємо. Круглий лаваш викладаємо на розігріту суху сковороду. Заливаємо яйцями. Додаємо сіль, перець, орегано. Посипаємо зеленою цибулею, тертим сиром. Зверху накриваємо другим листом лаваша. Коли схопиться — перевертаємо. Зверху на лаваш, який до перевертання був знизу, викладаємо томати, приправляємо. Викладаємо шматочки моцарели, посипаємо тертим чедером. Накриваємо сковороду кришкою й готуємо, доки сир не розплавиться. Готову піцу присипаємо свіжим базиліком.

Виходить дуже смачно, ще й готується дуже швидко. Також ми ділились рецептом смачного рулету з лаваша.