Рецепт, перевірений часом: цю страву проковтнуть, як тільки ви відвернетесь
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Фантастичні ароматні зрази
Ми розповідали, як приготувати смачні українські цибуляники. Ще одна страва, перевірена часом — картопляні зрази.
Готуються вони зовсім просто. Щоб картопляні зрази гарно ліпилися, варити картоплю краще цілою та в шкірці — саме в такому овочі збережеться більше клейковини. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 500 г картоплі
- 400 г печериць
- 1 середня цибулина
- 2 ст.л. олії
- ⅓ ч.л. солі
- ⅓ ч.л. перцю
- 2 яйця
- 3 ст.л. борошна
- 3 ст.л. борошна для підпилу
- ⅓ ч.л. солі
- 3 ст.л. олії
- сметана для подачі
Спосіб приготування:
- Миємо картоплю. Заливаємо її у каструлі окропом і варимо до готовності. Щоб перевірити готовність, проштрикніть картоплю ножем — він повинен легко входити в картоплину.
- Зливаємо воду та залишаємо картоплю охолоджуватися. У цей час кришимо печериці і цибулину.
- Розігріваємо пательню з олією. Обсмажуємо печериці впродовж 2 хвилин, додаємо цибулю та смажимо ще 3-4 хвилини до готовності. Солимо, перчимо.
- Охолоджену картоплю перекручуємо на м'ясорубці, додаємо яйця, борошно, трохи солі. Замішуємо однорідне тісто.
- Тісто ділимо на 5-6 частин і формуємо зрази. Розкочуємо картопляні пласкі диски, всередину викладаємо начинку. Загортаємо їх і розгладжуємо.
- Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. На розігрітій сковороді обсмажуємо зрази з двох боків по 3 хвилини.
- Тоді перекладаємо на застелене пергаментом деко. Допікаємо у духовці впродовж 10 хвилин.
Зрази виходять смачні та ситні. Смачно подавати їх зі сметаною чи соусом на її основі. Також можна притрусити дрібно нарізаною зеленню.