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Рецепт, перевірений часом: цю страву проковтнуть, як тільки ви відвернетесь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова традиційна страва на щодень і не тільки
Чудова традиційна страва на щодень і не тільки. Фото klopotenko.com

Фантастичні ароматні зрази

Ми розповідали, як приготувати смачні українські цибуляники. Ще одна страва, перевірена часом — картопляні зрази.

Готуються вони зовсім просто. Щоб картопляні зрази гарно ліпилися, варити картоплю краще цілою та в шкірці — саме в такому овочі збережеться більше клейковини. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі
  • 400 г печериць
  • 1 середня цибулина
  • 2 ст.л. олії
  • ⅓ ч.л. солі
  • ⅓ ч.л. перцю
  • 2 яйця
  • 3 ст.л. борошна
  • 3 ст.л. борошна для підпилу
  • ⅓ ч.л. солі
  • 3 ст.л. олії
  • сметана для подачі

Спосіб приготування:

  1. Миємо картоплю. Заливаємо її у каструлі окропом і варимо до готовності. Щоб перевірити готовність, проштрикніть картоплю ножем — він повинен легко входити в картоплину.
  2. Зливаємо воду та залишаємо картоплю охолоджуватися. У цей час кришимо печериці і цибулину.
  3. Розігріваємо пательню з олією. Обсмажуємо печериці впродовж 2 хвилин, додаємо цибулю та смажимо ще 3-4 хвилини до готовності. Солимо, перчимо.
  4. Охолоджену картоплю перекручуємо на м'ясорубці, додаємо яйця, борошно, трохи солі. Замішуємо однорідне тісто.
  5. Тісто ділимо на 5-6 частин і формуємо зрази. Розкочуємо картопляні пласкі диски, всередину викладаємо начинку. Загортаємо їх і розгладжуємо.
  6. Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. На розігрітій сковороді обсмажуємо зрази з двох боків по 3 хвилини.
  7. Тоді перекладаємо на застелене пергаментом деко. Допікаємо у духовці впродовж 10 хвилин.

Зрази виходять смачні та ситні. Смачно подавати їх зі сметаною чи соусом на її основі. Також можна притрусити дрібно нарізаною зеленню.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Зрази #Євген Клопотенко