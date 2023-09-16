Рецепт, перевірений часом: цю страву проковтнуть, як тільки ви відвернетесь

Фантастичні ароматні зрази

Ми розповідали, як приготувати смачні українські цибуляники. Ще одна страва, перевірена часом — картопляні зрази.

Готуються вони зовсім просто. Щоб картопляні зрази гарно ліпилися, варити картоплю краще цілою та в шкірці — саме в такому овочі збережеться більше клейковини. Рецептом на своєму сайті поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

500 г картоплі

400 г печериць

1 середня цибулина

2 ст.л. олії

⅓ ч.л. солі

⅓ ч.л. перцю

2 яйця

3 ст.л. борошна

3 ст.л. борошна для підпилу

⅓ ч.л. солі

3 ст.л. олії

сметана для подачі

Спосіб приготування:

Миємо картоплю. Заливаємо її у каструлі окропом і варимо до готовності. Щоб перевірити готовність, проштрикніть картоплю ножем — він повинен легко входити в картоплину. Зливаємо воду та залишаємо картоплю охолоджуватися. У цей час кришимо печериці і цибулину. Розігріваємо пательню з олією. Обсмажуємо печериці впродовж 2 хвилин, додаємо цибулю та смажимо ще 3-4 хвилини до готовності. Солимо, перчимо. Охолоджену картоплю перекручуємо на м'ясорубці, додаємо яйця, борошно, трохи солі. Замішуємо однорідне тісто. Тісто ділимо на 5-6 частин і формуємо зрази. Розкочуємо картопляні пласкі диски, всередину викладаємо начинку. Загортаємо їх і розгладжуємо. Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. На розігрітій сковороді обсмажуємо зрази з двох боків по 3 хвилини. Тоді перекладаємо на застелене пергаментом деко. Допікаємо у духовці впродовж 10 хвилин.

Зрази виходять смачні та ситні. Смачно подавати їх зі сметаною чи соусом на її основі. Також можна притрусити дрібно нарізаною зеленню.