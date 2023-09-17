Зробіть зараз, щоб ласувати всю зиму: найсмачніша квашена капуста за рецептом Клопотенка
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така заготівля — найсмачніший додаток до багатьох страв
Ми розповідали, як квасити огірки на зиму. Ще один продукт, який у нас полюбляють ферментувати — це квашена капуста.
Капуста, квашена з ягодами та морквою, виходить дуже смачна, а ще корисна. Це чудова заготівля на кілька днів-тижнів чи навіть на зиму. Рецептом поділились на порталі Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
- 2 кг білокачанної капусти
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. сухого кропу
- 1 ч. л. кмину
- 2 морквини
- 1 жменя журавлини чи калини за бажанням
Спосіб приготування:
- Шаткуємо 2 кг капусти будь-яким зручним способом. У нас вийшла гора шматочків.
- Посипаємо капусту сіллю, цукром та сухим кропом. Ретельно проминаємо руками — вона повинна пустити сік та зменшитись в об’ємі.
- Моркву натираємо на тертці. Додаємо її до капусти разом зі жменею калини чи журавлини. Перемішуємо.
- У скляну банку щільно викладаємо капусту. Складаємо чисту марлю в кілька разів і накриваємо нею банку, зафіксувавши гумкою. Банку ставимо у миску — буде стікати сік.
- Залишаємо. Двічі на день капусту треба проколювати шампуром або дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях. Якщо цього не робити, капуста може гірчити.
- Кваситися капуста буде 3-4 дні. Ви помітите, що ферментація завершилась, коли сік посвітлішає та стане прозорим.
Готову капусту накриваємо чистою кришкою і ставимо у холодильник. Також ми розповідали, як смачно закрити кабачки на зиму.