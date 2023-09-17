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Зробіть зараз, щоб ласувати всю зиму: найсмачніша квашена капуста за рецептом Клопотенка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Квашена капуста виходить дуже ароматною та хрумкою
Квашена капуста виходить дуже ароматною та хрумкою. Фото prostoway

Така заготівля — найсмачніший додаток до багатьох страв

Ми розповідали, як квасити огірки на зиму. Ще один продукт, який у нас полюбляють ферментувати — це квашена капуста.

Капуста, квашена з ягодами та морквою, виходить дуже смачна, а ще корисна. Це чудова заготівля на кілька днів-тижнів чи навіть на зиму. Рецептом поділились на порталі Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

  • 2 кг білокачанної капусти
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. сухого кропу
  • 1 ч. л. кмину
  • 2 морквини
  • 1 жменя журавлини чи калини за бажанням

Спосіб приготування:

  1. Шаткуємо 2 кг капусти будь-яким зручним способом. У нас вийшла гора шматочків.
  2. Посипаємо капусту сіллю, цукром та сухим кропом. Ретельно проминаємо руками — вона повинна пустити сік та зменшитись в об’ємі.
  3. Моркву натираємо на тертці. Додаємо її до капусти разом зі жменею калини чи журавлини. Перемішуємо.
  4. У скляну банку щільно викладаємо капусту. Складаємо чисту марлю в кілька разів і накриваємо нею банку, зафіксувавши гумкою. Банку ставимо у миску — буде стікати сік.
  5. Залишаємо. Двічі на день капусту треба проколювати шампуром або дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях. Якщо цього не робити, капуста може гірчити.
  6. Кваситися капуста буде 3-4 дні. Ви помітите, що ферментація завершилась, коли сік посвітлішає та стане прозорим.

Готову капусту накриваємо чистою кришкою і ставимо у холодильник. Також ми розповідали, як смачно закрити кабачки на зиму.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Квашена капуста #Євген Клопотенко