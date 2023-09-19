З кабачками стане лише краще: незвичайний рецепт м’ясного хліба
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Ситна, корисна та смачна страва
Ми вже готували з вами традиційну страву Німеччини, США та Австрії – м’ясний хліб. Сьогодні м’ясний хліб готують по всьому світу, а рецептів його існує мабуть-невидимо!
Сьогодні ми поекспериментуємо та додамо до м’ясного хліба кабачки. Така страва за рецептом "Важливо знати" — ідеальне поєднання як у плані поживності, так і в плані смаку!
Як приготувати м’ясний хліб з кабачками
Інгредієнти:
- 800 г яловичого (або будь-якого іншого) фаршу;
- 1 кабачок;
- 1 куряче яйце;
- 50 г вівсяних пластівців;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. кетчупу;
- 1 ст. л. гірчиці;
- сіль, перець — до свого смаку
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте, натріть на тертці та посоліть. Дайте овочевій масі трохи "відпочити", щоб позбутися зайвої рідини.
- У глибокій посудині змішайте кабачкову масу, що вийшла, з яловичим фаршем. Поступово додавайте інші інгредієнти, ретельно все перемішуючи.
- Форму застелите пергаментним папером і змастіть олією. Викладіть масу, що вийшла, і зліпіть з неї буханець. Випікайте 40 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.
- Дайте настоятися 10-20 хвилин і подавайте до столу. Смачного!
Спробуйте приготувати кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Ця чудова страва ніколи вам не набридне!