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З кабачками стане лише краще: незвичайний рецепт м’ясного хліба

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смак м’ясного хліба з кабачками буде ще пікантнішим
Смак м’ясного хліба з кабачками буде ще пікантнішим. Фото vazhnoznat.com

Ситна, корисна та смачна страва

Ми вже готували з вами традиційну страву Німеччини, США та Австрії – м’ясний хліб. Сьогодні м’ясний хліб готують по всьому світу, а рецептів його існує мабуть-невидимо!

Сьогодні ми поекспериментуємо та додамо до м’ясного хліба кабачки. Така страва за рецептом "Важливо знати" — ідеальне поєднання як у плані поживності, так і в плані смаку!

Як приготувати м’ясний хліб з кабачками

Інгредієнти:

  • 800 г яловичого (або будь-якого іншого) фаршу;
  • 1 кабачок;
  • 1 куряче яйце;
  • 50 г вівсяних пластівців;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. кетчупу;
  • 1 ст. л. гірчиці;
  • сіль, перець — до свого смаку

Спосіб приготування:

  1. Кабачок помийте, натріть на тертці та посоліть. Дайте овочевій масі трохи "відпочити", щоб позбутися зайвої рідини.
  2. У глибокій посудині змішайте кабачкову масу, що вийшла, з яловичим фаршем. Поступово додавайте інші інгредієнти, ретельно все перемішуючи.
  3. Форму застелите пергаментним папером і змастіть олією. Викладіть масу, що вийшла, і зліпіть з неї буханець. Випікайте 40 хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці.
  4. Дайте настоятися 10-20 хвилин і подавайте до столу. Смачного!

Спробуйте приготувати кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Ця чудова страва ніколи вам не набридне!

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