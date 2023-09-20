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Просто змішайте кабачки, вівсянку, сир: за рецептом оладок вишикується черга

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Овочеві оладки – це незвичайне поєднання простих продуктів
Овочеві оладки – це незвичайне поєднання простих продуктів. Фото vazhnoznat.com

Підійдуть і на сніданок, і до сімейної вечері, і в якості перекусу

Існує безліч рецептів овочевих оладок і здається, що неможливо придумати щось нове і незвичайне. Якщо вам подобається ця страва, але хочеться поекспериментувати, цей рецепт для вас.

"Важливо знати" ділиться незвичайним рецептом оладок — з вівсянкою та сиром. Чудова страва буде доречною і до сніданку, і для перекусу, та й повечеряти ним можна.

Як приготувати оладки кабачкові з вівсянкою

Інгредієнти:

  • 1 великий кабачок;
  • 70 г твердого сиру;
  • 3 курячі яйця;
  • 1 ст. вівсяних пластівців швидкого приготування;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1 ч. л. кропу;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 2 пера зеленої цибулі;
  • 1 зубчик часнику;
  • чорний мелений перець до свого смаку;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок вимийте, висушіть і натріть на великій тертці в глибокий посуд. Туди ж додайте вівсяні пластівці швидкого приготування, перемішайте все.
  2. Коли пластівці набухнуть, вбийте яйця, додайте кріп, часник і приправи, перемішайте і дайте настоятися масі. Посолити.
  3. Зелену цибулю подрібніть, натріть сир на дрібній тертці, перемішайте зі сметаною в окремому посуді.
  4. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Постав на середній вогонь сковороду, розігрій олію.
  5. Кабачкову масу знову перемішайте і викладіть на всю сковороду, розрівняйте. Накрийте кришкою і смажте до зарум’янювання — це займе близько 6-7 хвилин.
  6. Кабачковий млинець переверніть, зверху викладіть намазку і смажте близько 6 хвилин — низ млинця повинен зарум’янитися, а сир — розплавитися.

Подавайте оладки з домашнім майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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