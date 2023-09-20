Просто змішайте кабачки, вівсянку, сир: за рецептом оладок вишикується черга

Підійдуть і на сніданок, і до сімейної вечері, і в якості перекусу

Існує безліч рецептів овочевих оладок і здається, що неможливо придумати щось нове і незвичайне. Якщо вам подобається ця страва, але хочеться поекспериментувати, цей рецепт для вас.

"Важливо знати" ділиться незвичайним рецептом оладок — з вівсянкою та сиром. Чудова страва буде доречною і до сніданку, і для перекусу, та й повечеряти ним можна.

Як приготувати оладки кабачкові з вівсянкою

Інгредієнти:

1 великий кабачок;

70 г твердого сиру;

3 курячі яйця;

1 ст. вівсяних пластівців швидкого приготування;

2 ст. л. сметани;

1 ч. л. кропу;

0,5 ч. л. солі;

2 пера зеленої цибулі;

1 зубчик часнику;

чорний мелений перець до свого смаку;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Кабачок вимийте, висушіть і натріть на великій тертці в глибокий посуд. Туди ж додайте вівсяні пластівці швидкого приготування, перемішайте все. Коли пластівці набухнуть, вбийте яйця, додайте кріп, часник і приправи, перемішайте і дайте настоятися масі. Посолити. Зелену цибулю подрібніть, натріть сир на дрібній тертці, перемішайте зі сметаною в окремому посуді. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Постав на середній вогонь сковороду, розігрій олію. Кабачкову масу знову перемішайте і викладіть на всю сковороду, розрівняйте. Накрийте кришкою і смажте до зарум’янювання — це займе близько 6-7 хвилин. Кабачковий млинець переверніть, зверху викладіть намазку і смажте близько 6 хвилин — низ млинця повинен зарум’янитися, а сир — розплавитися.

Подавайте оладки з домашнім майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!