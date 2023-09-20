Просто змішайте кабачки, вівсянку, сир: за рецептом оладок вишикується черга
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Підійдуть і на сніданок, і до сімейної вечері, і в якості перекусу
Існує безліч рецептів овочевих оладок і здається, що неможливо придумати щось нове і незвичайне. Якщо вам подобається ця страва, але хочеться поекспериментувати, цей рецепт для вас.
"Важливо знати" ділиться незвичайним рецептом оладок — з вівсянкою та сиром. Чудова страва буде доречною і до сніданку, і для перекусу, та й повечеряти ним можна.
Як приготувати оладки кабачкові з вівсянкою
Інгредієнти:
- 1 великий кабачок;
- 70 г твердого сиру;
- 3 курячі яйця;
- 1 ст. вівсяних пластівців швидкого приготування;
- 2 ст. л. сметани;
- 1 ч. л. кропу;
- 0,5 ч. л. солі;
- 2 пера зеленої цибулі;
- 1 зубчик часнику;
- чорний мелений перець до свого смаку;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Кабачок вимийте, висушіть і натріть на великій тертці в глибокий посуд. Туди ж додайте вівсяні пластівці швидкого приготування, перемішайте все.
- Коли пластівці набухнуть, вбийте яйця, додайте кріп, часник і приправи, перемішайте і дайте настоятися масі. Посолити.
- Зелену цибулю подрібніть, натріть сир на дрібній тертці, перемішайте зі сметаною в окремому посуді.
- Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Постав на середній вогонь сковороду, розігрій олію.
- Кабачкову масу знову перемішайте і викладіть на всю сковороду, розрівняйте. Накрийте кришкою і смажте до зарум’янювання — це займе близько 6-7 хвилин.
- Кабачковий млинець переверніть, зверху викладіть намазку і смажте близько 6 хвилин — низ млинця повинен зарум’янитися, а сир — розплавитися.
Подавайте оладки з домашнім майонезом за рецептом "Телеграфа". Смачного!