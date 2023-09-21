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Вийде вдесятеро смачніше за інших: бюджетний рецепт фантастичної намазки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Дивовижно проста і швидка закуска на стіл
Дивовижно проста і швидка закуска на стіл. Фото etnosoft.com.ua

Намазку уплетуть як тільки ви відвернетеся

Паштети та різні намазки – ідеальні закуски для будь-якого святкового столу та сімейного обіду. Тим більше, якщо вони готуються просто і швидко.

Намазка з плавленого сиру за рецептом "Главреда" — одна з найсмачніших і найшвидших страв. Проста у приготуванні закуска здивує своїм смаком кожного члена сім’ї.

Як приготувати намазку із плавленого сирку

Інгредієнти:

  • плавлений сир — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • майонез 2 столові ложки;
  • часник — до свого смаку (1 зубчик);
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль до свого смаку;
  • кріп;
  • багет.

Спосіб приготування:

  1. Яйця заздалегідь відваріть 10 хвилин, остудіть і почистьте. Подрібніть за допомогою вилки або натріть на тертці.
  2. Плавлений сир відправте на 10 хвилин у морозилку, потім натріть на великій тертці.
  3. Часник очистьте і пропустіть через прес або дрібно поріжте.
  4. Змішайте сир, яйце, часник та сіль, все добре перемішайте. Додайте подрібнений кріп, майонез і знову перемішайте. Відправте в холодильник, поки готуєте грінки.
  5. На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, поріжте багет і обсмажте з двох сторін.
  6. Охолоджену закуску намажте на грінки та подавайте до столу. Смачного!

Намазку з плавленого сиру можна також подавати разом із грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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