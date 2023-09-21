Вийде вдесятеро смачніше за інших: бюджетний рецепт фантастичної намазки
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Намазку уплетуть як тільки ви відвернетеся
Паштети та різні намазки – ідеальні закуски для будь-якого святкового столу та сімейного обіду. Тим більше, якщо вони готуються просто і швидко.
Намазка з плавленого сиру за рецептом "Главреда" — одна з найсмачніших і найшвидших страв. Проста у приготуванні закуска здивує своїм смаком кожного члена сім’ї.
Як приготувати намазку із плавленого сирку
Інгредієнти:
- плавлений сир — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- майонез 2 столові ложки;
- часник — до свого смаку (1 зубчик);
- яйця — 2 шт.;
- сіль до свого смаку;
- кріп;
- багет.
Спосіб приготування:
- Яйця заздалегідь відваріть 10 хвилин, остудіть і почистьте. Подрібніть за допомогою вилки або натріть на тертці.
- Плавлений сир відправте на 10 хвилин у морозилку, потім натріть на великій тертці.
- Часник очистьте і пропустіть через прес або дрібно поріжте.
- Змішайте сир, яйце, часник та сіль, все добре перемішайте. Додайте подрібнений кріп, майонез і знову перемішайте. Відправте в холодильник, поки готуєте грінки.
- На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, поріжте багет і обсмажте з двох сторін.
- Охолоджену закуску намажте на грінки та подавайте до столу. Смачного!
Намазку з плавленого сиру можна також подавати разом із грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного!