Вийде вдесятеро смачніше за інших: бюджетний рецепт фантастичної намазки

Намазку уплетуть як тільки ви відвернетеся

Паштети та різні намазки – ідеальні закуски для будь-якого святкового столу та сімейного обіду. Тим більше, якщо вони готуються просто і швидко.

Намазка з плавленого сиру за рецептом "Главреда" — одна з найсмачніших і найшвидших страв. Проста у приготуванні закуска здивує своїм смаком кожного члена сім’ї.

Як приготувати намазку із плавленого сирку

Інгредієнти:

плавлений сир — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

майонез 2 столові ложки;

часник — до свого смаку (1 зубчик);

яйця — 2 шт.;

сіль до свого смаку;

кріп;

багет.

Спосіб приготування:

Яйця заздалегідь відваріть 10 хвилин, остудіть і почистьте. Подрібніть за допомогою вилки або натріть на тертці. Плавлений сир відправте на 10 хвилин у морозилку, потім натріть на великій тертці. Часник очистьте і пропустіть через прес або дрібно поріжте. Змішайте сир, яйце, часник та сіль, все добре перемішайте. Додайте подрібнений кріп, майонез і знову перемішайте. Відправте в холодильник, поки готуєте грінки. На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, поріжте багет і обсмажте з двох сторін. Охолоджену закуску намажте на грінки та подавайте до столу. Смачного!

Намазку з плавленого сиру можна також подавати разом із грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного!