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Взимку шкодуватимете, що закрили мало: лечо за цим рецептом з’їдатиметься моментально

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без нього ви не сядете обідати
Без нього ви не сядете обідати. Фото pixelinform.com

Чудова заготівля на зиму

Серед зими відкриваєте банку улюбленого лечо, відчуваєте цей чудовий овочевий аромат, а потім довго насолоджуєтеся смаком страви. Що може бути краще?

Хоч би скільки було варіантів цієї страви, але найкращий – перевірений. "Бабусині рецепти" діляться рецептом класичного лечо з помідорів та перцю. Воно виходить настільки смачним, що щоразу ви з’їдатимете по цілій банці!

Як приготувати лечо з помідорів та перцю

Інгредієнти:

  • помідори – 2,5 кг;
  • перець болгарський – 2 кг;
  • часник – 50 г;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • сіль – 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія соняшникова – 120 г.

Спосіб приготування:

  1. Стерилізуємо банки та кришки в окропі, а потім у теплій духовці або мікрохвильовій печі.
  2. Помідори миємо, видаляємо у них плодоніжки, робимо надріз хрестом. Заливаємо окропом помідори та залишаємо на 10-15 хвилин, після чого нарізаємо шматочками й викладаємо в каструлю.
  3. Помідори доводимо до кипіння, через 4 хвилини збиваємо блендером. Повторно кип’ятимо, додаємо цукровий пісок, солимо і перчимо. До помідорів додаємо олію, нещільно закриваємо кришкою і варимо 5 хвилин.
  4. У цей час чистимо часник, нарізаємо тонкими пластинами. Перець миємо, чистимо і ріжемо великими шматочками. Часник та перець викладаємо в помідорну масу. Все перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин.
  5. У суміш вливаємо оцет, перемішуємо. Зменшуємо вогонь до мінімуму і починаємо акуратно накладати лечо в банки.
  6. Банки закочуємо, перевертаємо вгору дном, накриваємо рушником і залишаємо до остигання.

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Теги:
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