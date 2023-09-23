Так їдять оселедець в Німеччині: рецепт простого та ситного салату

Спробуйте, якщо вам подобається оселедець

Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець. Якщо вам подобається смак цієї рибки, обов’язково спробуйте німецький салат з оселедцем.

Він дуже простий у приготуванні. Загалом страв з оселедця у німців дуже багато, і один із них — цей салат. Його рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

слабосолений або маринований оселедець – 200 г.;

картопля – 2 шт.;

кисло-солодкі яблука – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

мариновані огірки – 3 шт.;

зелена цибуля;

кріп — пучок;

майонез – 150 г.;

гірчиця – 1 ч.л.;

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Слабосолений або маринований оселедець нарізаємо середніми кубиками. Трохи більшими кубиками нарізаємо дві відварені картоплини. Два кисло-солодкі яблука нарізаємо їх дрібними кубиками, одразу після цього збризкуємо соком лимона і перемішуємо — для того, щоб яблука не потемніли. Згодом нарізаємо дуже дрібно мариновані огірки. Кришимо трохи зеленої цибулі. Миємо пучок кропу, просушуємо його, видаляємо всі тверді стебла. Дрібно ріжемо. Для заправки змішуємо майонез, сік лимона, гірчицю та чорний перець. Заправку ретельно перемішуємо. Заправляємо салат і дуже акуратно його перемішуємо. Найсмачніше, якщо він перед подачею настоїться 30 хвилин.

Жирний оселедець, хрусткі огірки та яблука, а також ситна складова з картоплі — все чудово поєднується. Також ми розповідали, як приготувати цікаву закуску з баклажанів.