Так їдять оселедець в Німеччині: рецепт простого та ситного салату
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте, якщо вам подобається оселедець
Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець. Якщо вам подобається смак цієї рибки, обов’язково спробуйте німецький салат з оселедцем.
Він дуже простий у приготуванні. Загалом страв з оселедця у німців дуже багато, і один із них — цей салат. Його рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- слабосолений або маринований оселедець – 200 г.;
- картопля – 2 шт.;
- кисло-солодкі яблука – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- мариновані огірки – 3 шт.;
- зелена цибуля;
- кріп — пучок;
- майонез – 150 г.;
- гірчиця – 1 ч.л.;
- чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Слабосолений або маринований оселедець нарізаємо середніми кубиками. Трохи більшими кубиками нарізаємо дві відварені картоплини.
- Два кисло-солодкі яблука нарізаємо їх дрібними кубиками, одразу після цього збризкуємо соком лимона і перемішуємо — для того, щоб яблука не потемніли.
- Згодом нарізаємо дуже дрібно мариновані огірки. Кришимо трохи зеленої цибулі.
- Миємо пучок кропу, просушуємо його, видаляємо всі тверді стебла. Дрібно ріжемо.
- Для заправки змішуємо майонез, сік лимона, гірчицю та чорний перець. Заправку ретельно перемішуємо.
- Заправляємо салат і дуже акуратно його перемішуємо. Найсмачніше, якщо він перед подачею настоїться 30 хвилин.
Жирний оселедець, хрусткі огірки та яблука, а також ситна складова з картоплі — все чудово поєднується. Також ми розповідали, як приготувати цікаву закуску з баклажанів.