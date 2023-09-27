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Просто змішайте борошно з водою: простіше рецепту оладок не знайдете

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Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастичний сніданок ви приготуєте на кухні без метушні
Фантастичний сніданок ви приготуєте на кухні без метушні. Фото shuba.life

Смачно, ситно та неймовірно просто

Що може бути краще на сніданок, ніж пишні та ароматні оладки ? Вони здатні швидко підняти з ліжка навіть сонь!

Однак буває таке, що оладки не підіймаються. У такому разі вам прийде на допомогу рецепт Shuba. Для них вам не потрібно ні молоко, ні кефір — готується така смакота на воді, а виходять млинці просто фантастичними. Спробуємо?

Як приготувати оладки на воді

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно пшеничне — 1 склянка;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • вода — 3/4 склянки
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • оцет — 1/4 ч. л.;
  • олія соняшникова — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно, змішайте її в глибокій мисці з цукром і сіллю. За бажанням можете додати щіпку меленої кориці або щіпку ваніліну. Туди влийте воду кімнатної температури.
  2. Соду погасіть оцтом, додайте суміш. Вбийте яйця, все добре перемішайте.
  3. У сковороді розігрійте невелику кількість олії. За допомогою столової ложки викладіть тісто, сформуйте оладки та підсмажте їх з одного боку протягом 1-1,5 хвилин. Переверніть на інший бік, обсмажте протягом 30 секунд.
  4. Таким чином посмажте всі оладки та викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб жир увібрався.

Подавайте оладки з кавовим кремом або сгущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Сніданок #Оладки #Готуємо вдома