Просто змішайте борошно з водою: простіше рецепту оладок не знайдете
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачно, ситно та неймовірно просто
Що може бути краще на сніданок, ніж пишні та ароматні оладки ? Вони здатні швидко підняти з ліжка навіть сонь!
Однак буває таке, що оладки не підіймаються. У такому разі вам прийде на допомогу рецепт Shuba. Для них вам не потрібно ні молоко, ні кефір — готується така смакота на воді, а виходять млинці просто фантастичними. Спробуємо?
Як приготувати оладки на воді
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- яйця курячі — 2 шт.;
- вода — 3/4 склянки
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- оцет — 1/4 ч. л.;
- олія соняшникова — 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Просійте борошно, змішайте її в глибокій мисці з цукром і сіллю. За бажанням можете додати щіпку меленої кориці або щіпку ваніліну. Туди влийте воду кімнатної температури.
- Соду погасіть оцтом, додайте суміш. Вбийте яйця, все добре перемішайте.
- У сковороді розігрійте невелику кількість олії. За допомогою столової ложки викладіть тісто, сформуйте оладки та підсмажте їх з одного боку протягом 1-1,5 хвилин. Переверніть на інший бік, обсмажте протягом 30 секунд.
- Таким чином посмажте всі оладки та викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб жир увібрався.
Подавайте оладки з кавовим кремом або сгущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!