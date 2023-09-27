Просто змішайте борошно з водою: простіше рецепту оладок не знайдете

Смачно, ситно та неймовірно просто

Що може бути краще на сніданок, ніж пишні та ароматні оладки ? Вони здатні швидко підняти з ліжка навіть сонь!

Однак буває таке, що оладки не підіймаються. У такому разі вам прийде на допомогу рецепт Shuba. Для них вам не потрібно ні молоко, ні кефір — готується така смакота на воді, а виходять млинці просто фантастичними. Спробуємо?

Як приготувати оладки на воді

Інгредієнти на 4 порції:

борошно пшеничне — 1 склянка;

яйця курячі — 2 шт.;

вода — 3/4 склянки

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

сода харчова — 1 ч. л.;

оцет — 1/4 ч. л.;

олія соняшникова — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Просійте борошно, змішайте її в глибокій мисці з цукром і сіллю. За бажанням можете додати щіпку меленої кориці або щіпку ваніліну. Туди влийте воду кімнатної температури. Соду погасіть оцтом, додайте суміш. Вбийте яйця, все добре перемішайте. У сковороді розігрійте невелику кількість олії. За допомогою столової ложки викладіть тісто, сформуйте оладки та підсмажте їх з одного боку протягом 1-1,5 хвилин. Переверніть на інший бік, обсмажте протягом 30 секунд. Таким чином посмажте всі оладки та викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб жир увібрався.

Подавайте оладки з кавовим кремом або сгущеним молоком за рецептом "Телеграфа". Смачного!