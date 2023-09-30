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Найпростіше тільки їх з’їсти: найлінивіший рецепт вареників з картоплею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудові вареники можна приготувати без метушні та мороки.
Чудові вареники можна приготувати без метушні та мороки.. Фото pexels.com

Простий рецепт, а страва вийде неймовірною

У багатьох народів світу є традиційні страви з тіста, проте найбагатший вибір начинок — лише в українських вареників. Якщо ж у вас залишилося з вчорашньої вечері картопляне пюре, не поспішайте його викидати — у вас вийде смачна страва!

Ароматні та смачні ледачі вареники за рецептом Shuba ви приготуєте швидко та просто. Ви можете присмажити страву засмажкою з моркви, цибулі та сала або додати вершкове масло у тарілку з гарячими варениками. Якщо ж додати цукор у тісто, то вареники можна буде подати з варенням, ягодами чи сиром. Ідемо готувати?

Як приготувати ліниві вареники з картопляного пюре

Інгредієнти:

  • картопляне пюре — 200 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 60 г;
  • крохмаль картопляний — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Використайте вчорашнє пюре або при відсутності приготуйте. Для цього картоплю відваріть, потовчіть її та охолодіть. За потреби пропустіть через м’ясорубку або знову потовчіть до утворення однорідного пюре.
  2. У картопляне пюре додайте борошно, яйця, приправте за своїм смаком і замісіть туге тісто. При необхідності додайте крохмаль – тісто має вийти досить жорстким.
  3. Тісто, що вийшло, розкотіть і розріжте на товсті палички.
  4. Воду закип’ятіть, підсоліть, киньте ліниві вареники, доведіть до кипіння. Помішуючи, готуйте близько 2 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати вареники по-бандерівськи з картоплею, шкварками та домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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