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Найкращий соус до м’яса з кіло яблук: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без метушні на кухні ви приготуєте смакоту
Без метушні на кухні ви приготуєте смакоту. Фото shuba.life

Ви забудете про покупний майонез

Різноманітні соуси відіграють важливу роль у кулінарії. Вони покращують смак страв, додають гостроти та пікантності.

Якщо ви сумніваєтеся в якості магазинних соусів, Shuba пропонує рецепт незвичайного гострого соусу до м’яса. У це складно повірити, але готується така заправка з яблук! Це ідеальне доповнення до основних страв — соус зробить їх смак більш насиченим і пікантним.

Як приготувати яблучний соус до м’яса

Інгредієнти на 5 порцій:

  • яблука — 1 кг;
  • часник — 200 г;
  • гірчиця — 30 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • олія соняшникова — 100 мл;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте їх шматочками.
  2. Нарізані фрукти покладіть у каструлю, залийте водою, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні до м’якості — це має зайняти близько 10 хвилин. Отриману масу пюруйте занурювальним блендером до однорідного стану.
  3. Часник очистьте, пропустіть через прес і покладіть у яблучне пюре. Туди ж відправте гірчицю, сіль, олію і все ретельно перемішайте. Доведіть масу до кипіння і розкладіть у банки. Накрийте кришками та відправте на зберігання холодильник.

Подавайте такий соус до курки по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Ви насолодитеся неймовірним смаком!

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#Рецепт #Соус #Готуємо вдома