Найкращий соус до м’яса з кіло яблук: незвичайний рецепт
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Ви забудете про покупний майонез
Різноманітні соуси відіграють важливу роль у кулінарії. Вони покращують смак страв, додають гостроти та пікантності.
Якщо ви сумніваєтеся в якості магазинних соусів, Shuba пропонує рецепт незвичайного гострого соусу до м’яса. У це складно повірити, але готується така заправка з яблук! Це ідеальне доповнення до основних страв — соус зробить їх смак більш насиченим і пікантним.
Як приготувати яблучний соус до м’яса
Інгредієнти на 5 порцій:
- яблука — 1 кг;
- часник — 200 г;
- гірчиця — 30 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія соняшникова — 100 мл;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте їх шматочками.
- Нарізані фрукти покладіть у каструлю, залийте водою, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні до м’якості — це має зайняти близько 10 хвилин. Отриману масу пюруйте занурювальним блендером до однорідного стану.
- Часник очистьте, пропустіть через прес і покладіть у яблучне пюре. Туди ж відправте гірчицю, сіль, олію і все ретельно перемішайте. Доведіть масу до кипіння і розкладіть у банки. Накрийте кришками та відправте на зберігання холодильник.
Подавайте такий соус до курки по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Ви насолодитеся неймовірним смаком!