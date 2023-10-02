Найкращий соус до м’яса з кіло яблук: незвичайний рецепт

Ви забудете про покупний майонез

Різноманітні соуси відіграють важливу роль у кулінарії. Вони покращують смак страв, додають гостроти та пікантності.

Якщо ви сумніваєтеся в якості магазинних соусів, Shuba пропонує рецепт незвичайного гострого соусу до м’яса. У це складно повірити, але готується така заправка з яблук! Це ідеальне доповнення до основних страв — соус зробить їх смак більш насиченим і пікантним.

Як приготувати яблучний соус до м’яса

Інгредієнти на 5 порцій:

яблука — 1 кг;

часник — 200 г;

гірчиця — 30 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія соняшникова — 100 мл;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини, наріжте їх шматочками. Нарізані фрукти покладіть у каструлю, залийте водою, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні до м’якості — це має зайняти близько 10 хвилин. Отриману масу пюруйте занурювальним блендером до однорідного стану. Часник очистьте, пропустіть через прес і покладіть у яблучне пюре. Туди ж відправте гірчицю, сіль, олію і все ретельно перемішайте. Доведіть масу до кипіння і розкладіть у банки. Накрийте кришками та відправте на зберігання холодильник.

Подавайте такий соус до курки по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Ви насолодитеся неймовірним смаком!