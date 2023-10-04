Потрібно лише три інгредієнти: такий пиріг готуватимете щодня
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Ваші діти забудуть про магазинні солодощі
Ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати дому особливу атмосферу затишку. І якщо ви думаєте, що готувати смакоту своїми руками – це складно і дорого, то ми вас переконаємо у протилежному.
Рrostoway пропонує рецепт апельсинового пирога, у складі якого всього три інгредієнти — борошно, апельсин і згущене молоко. Приготувати його можна за хвилини, а результат вас точно вразить. За бажання можна зробити глазур з апельсина і згущеного молока і змастити випічку. Спробуємо?
Як приготувати апельсиновий пиріг.
Інгредієнти:
- борошно — 220 г;
- апельсин – 2,5 шт.;
- згущене молоко — 400 г.
Спосіб приготування:
- Апельсини помийте, наріжте скибочками та покладіть у каструлю. Залийте цитруси водою та проваріть 5 хвилин. Дайте їм трохи охолонути та перебийте блендером у пюре.
- Борошно просійте, в мисці змішайте з апельсиновим пюре і згущеним молоком.
- Форму для випікання змастіть рослинною олією і трохи посипте борошном. Вилийте у форму тісто і відправте в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
- Поки пиріг випікається, за бажанням можна приготувати глазур. Для цього з половини апельсина вичавте сік і змішайте з 2 ложками згущеного молока.
- Готовий пиріг змастіть глазур’ю та подавайте на стіл.
А якщо хочете, щоб пиріг довго не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Ви будете насолоджуватися випічкою кілька днів.