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Потрібно лише три інгредієнти: такий пиріг готуватимете щодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Бюджетніше та простіше рецепта немає
Бюджетніше та простіше рецепта немає. Фото prostoway

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Ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати дому особливу атмосферу затишку. І якщо ви думаєте, що готувати смакоту своїми руками – це складно і дорого, то ми вас переконаємо у протилежному.

Рrostoway пропонує рецепт апельсинового пирога, у складі якого всього три інгредієнти — борошно, апельсин і згущене молоко. Приготувати його можна за хвилини, а результат вас точно вразить. За бажання можна зробити глазур з апельсина і згущеного молока і змастити випічку. Спробуємо?

Як приготувати апельсиновий пиріг.

Інгредієнти:

  • борошно — 220 г;
  • апельсин – 2,5 шт.;
  • згущене молоко — 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Апельсини помийте, наріжте скибочками та покладіть у каструлю. Залийте цитруси водою та проваріть 5 хвилин. Дайте їм трохи охолонути та перебийте блендером у пюре.
  2. Борошно просійте, в мисці змішайте з апельсиновим пюре і згущеним молоком.
  3. Форму для випікання змастіть рослинною олією і трохи посипте борошном. Вилийте у форму тісто і відправте в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
  4. Поки пиріг випікається, за бажанням можна приготувати глазур. Для цього з половини апельсина вичавте сік і змішайте з 2 ложками згущеного молока.
  5. Готовий пиріг змастіть глазур’ю та подавайте на стіл.

А якщо хочете, щоб пиріг довго не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Ви будете насолоджуватися випічкою кілька днів.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Апельсин #Готуємо вдома