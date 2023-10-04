За п’ять хвилин на столі буде гора солодощів: ви перестанете купувати цукерки

Козинаки легко готуються в домашніх умовах

Ми розповідали, як вдома приготувати халву. Тепер ділимось рецептом смачних козинаків.

Це солодощі, які ми зазвичай купуємо. Мало хто знає, але їх можна зробити вдома самотужки. На це піде буквально 5 хвилин. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

75 г кунжуту;

75 г насіння соняха;

1 дрібка солі;

50 г меду;

25 г цукру.

Спосіб приготування:

На гарячу суху пательню всипаємо чищене насіння соняха. Підсмажуємо, постійно перемішуючи лопаткою, впродовж 2 хвилин. Одразу всипаємо кунжут. Смажимо ще 2 хвилини, поки насіння не набуде легкого золотавого відтінку. Масу присолюємо і перекладаємо на тарілку. На цю саму сковорідку відправляємо цукор і мед. Смажимо, постійно перемішуючи 1-2 хвилини. Мед повинен розтопитись, а цукор розчинитися повністю. В солодку масу висипаємо насіння. Перемішуємо і перекладаємо аркуш пергаменту, розрівнюємо. Накриваємо іншим аркушем пергаменту і розкочуємо масу качалкою. Знімаємо верхній пергамент і нарізаємо. Важливо це зробити, поки козинаки теплі.

Козинаки можна робити з будь-якого насіння чи горішків. Також ми ділились рецептом смачного яблучного мармеладу.