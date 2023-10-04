Однієї порції буде мало: рецепт фантастичних булочок від Євгена Клопотенка
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Шалено смачна домашня випічка
Ми розповідали, як спекти просте яблучне печиво. Тепер ділимось рецептом фантастичних булочок з родзинками.
Рецептом домашньої випічки поділився на своєму сайті Євген Клопотенко. Начинка готується буквально хвилину, єдина складність — дочекатися, поки пухке, ароматне тісто підійметься.
Інгредієнти:
- 2 ст.л. цукру
- 50 г розтопленого масла
- 10 г ванільного цукру
- 250 мл теплого молока
- 600 г борошна
- 10 г сухих дріжджів
- 2 яйця
- ⅓ ч.л. солі
- 1 жовток для змащування
Для начинки:
- 100 г родзинок
- 1 яйце
Спосіб приготування:
- У миску всипаємо цукор та ванільний цукор, кладемо розтоплене масло. Вливаємо тепле молоко та розмішуємо.
- Просіюємо в миску борошно, додаємо сухі дріжджі, яйця та дрібку солі. Замішуємо все в еластичне тісто.
- Перекладаємо його в миску, накриваємо плівкою чи рушником. Ставимо в тепле місце без протягів. За 1,5 години воно повинне збільшитися в 2-3 рази.
- Тісто викладаємо на робочу поверхню і трохи вимішуємо. Розкочуємо його в довгу ковбаску і ділимо на 12-14 приблизно однакових частин. З них формуємо кульки.
- Викладаємо їх на застелене пергаментом деко на відстані 4-5 см одне від одного. Приплюскуємо дном склянки — щоб створити простір для начинки. Так залишаємо ще на 20 хвилин.
- Вмикаємо духовку розігріватися. Для начинки змішуємо 100 г родзинок і 1 збовтане яйце. Викладаємо начинку в булочки.
- Самі булочки змащуємо збитим жовтком. Випікаємо їх 20 хвилин до рум'яності.
Випічка виходить шалено смачною та ароматною. Також ми ділились рецептом простого шоколадного пирога.