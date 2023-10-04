Однієї порції буде мало: рецепт фантастичних булочок від Євгена Клопотенка

Шалено смачна домашня випічка

Ми розповідали, як спекти просте яблучне печиво. Тепер ділимось рецептом фантастичних булочок з родзинками.

Рецептом домашньої випічки поділився на своєму сайті Євген Клопотенко. Начинка готується буквально хвилину, єдина складність — дочекатися, поки пухке, ароматне тісто підійметься.

Інгредієнти:

2 ст.л. цукру

50 г розтопленого масла

10 г ванільного цукру

250 мл теплого молока

600 г борошна

10 г сухих дріжджів

2 яйця

⅓ ч.л. солі

1 жовток для змащування

Для начинки:

100 г родзинок

1 яйце

Спосіб приготування:

У миску всипаємо цукор та ванільний цукор, кладемо розтоплене масло. Вливаємо тепле молоко та розмішуємо. Просіюємо в миску борошно, додаємо сухі дріжджі, яйця та дрібку солі. Замішуємо все в еластичне тісто. Перекладаємо його в миску, накриваємо плівкою чи рушником. Ставимо в тепле місце без протягів. За 1,5 години воно повинне збільшитися в 2-3 рази. Тісто викладаємо на робочу поверхню і трохи вимішуємо. Розкочуємо його в довгу ковбаску і ділимо на 12-14 приблизно однакових частин. З них формуємо кульки. Викладаємо їх на застелене пергаментом деко на відстані 4-5 см одне від одного. Приплюскуємо дном склянки — щоб створити простір для начинки. Так залишаємо ще на 20 хвилин. Вмикаємо духовку розігріватися. Для начинки змішуємо 100 г родзинок і 1 збовтане яйце. Викладаємо начинку в булочки. Самі булочки змащуємо збитим жовтком. Випікаємо їх 20 хвилин до рум'яності.

Випічка виходить шалено смачною та ароматною. Також ми ділились рецептом простого шоколадного пирога.