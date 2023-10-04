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Однієї порції буде мало: рецепт фантастичних булочок від Євгена Клопотенка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі пампухи з родзинками чимось схожі на ватрушки
Такі пампухи з родзинками чимось схожі на ватрушки. Фото klopotenko.com

Шалено смачна домашня випічка

Ми розповідали, як спекти просте яблучне печиво. Тепер ділимось рецептом фантастичних булочок з родзинками.

Рецептом домашньої випічки поділився на своєму сайті Євген Клопотенко. Начинка готується буквально хвилину, єдина складність — дочекатися, поки пухке, ароматне тісто підійметься.

Інгредієнти:

  • 2 ст.л. цукру
  • 50 г розтопленого масла
  • 10 г ванільного цукру
  • 250 мл теплого молока
  • 600 г борошна
  • 10 г сухих дріжджів
  • 2 яйця
  • ⅓ ч.л. солі
  • 1 жовток для змащування

Для начинки:

  • 100 г родзинок
  • 1 яйце

Спосіб приготування:

  1. У миску всипаємо цукор та ванільний цукор, кладемо розтоплене масло. Вливаємо тепле молоко та розмішуємо.
  2. Просіюємо в миску борошно, додаємо сухі дріжджі, яйця та дрібку солі. Замішуємо все в еластичне тісто.
  3. Перекладаємо його в миску, накриваємо плівкою чи рушником. Ставимо в тепле місце без протягів. За 1,5 години воно повинне збільшитися в 2-3 рази.
  4. Тісто викладаємо на робочу поверхню і трохи вимішуємо. Розкочуємо його в довгу ковбаску і ділимо на 12-14 приблизно однакових частин. З них формуємо кульки.
  5. Викладаємо їх на застелене пергаментом деко на відстані 4-5 см одне від одного. Приплюскуємо дном склянки — щоб створити простір для начинки. Так залишаємо ще на 20 хвилин.
  6. Вмикаємо духовку розігріватися. Для начинки змішуємо 100 г родзинок і 1 збовтане яйце. Викладаємо начинку в булочки.
  7. Самі булочки змащуємо збитим жовтком. Випікаємо їх 20 хвилин до рум'яності.

Випічка виходить шалено смачною та ароматною. Також ми ділились рецептом простого шоколадного пирога.

Теги:
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