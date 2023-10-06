Пів години - і готово: незвичайна страва із картоплі нашвидкуруч

Фантастично смачна страва із простих продуктів

Інколи трапляються непередбачувані обставини, коли приходиш додому — а в холодильнику миша повісилася. У такому випадку смачну та ситну страву можна приготувати всього із кількох інгредієнтів, які, можливо, все ж знайдуться вдома, або їх легко можна купити у найближчому магазинчику.

Картопля з яйцями та сиром на сковороді приємно здивує вас своїм смаком. А рецептом цієї страви поділилися на You-Tube-каналі "Домашняя кухня".

Як приготувати картоплю з сиром

Інгредієнти:

Картопля — 3 шт.

Сир твердий — 50 г

Яйця — 1 шт.

Соняшникова олія — 30 г

Цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, нарізати кубиками, викласти на розігріту сковороду. Дрібно нарізати цибулю, додати до картоплі. Збити яйце, додати до нього натертий сир, перемішати. Коли картопля з цибулею майже готові, додати до них яєчну-сирну суміш, перемішати, потушкувати 5 хвилин.

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