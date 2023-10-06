Пів години - і готово: незвичайна страва із картоплі нашвидкуруч
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Фантастично смачна страва із простих продуктів
Інколи трапляються непередбачувані обставини, коли приходиш додому — а в холодильнику миша повісилася. У такому випадку смачну та ситну страву можна приготувати всього із кількох інгредієнтів, які, можливо, все ж знайдуться вдома, або їх легко можна купити у найближчому магазинчику.
Картопля з яйцями та сиром на сковороді приємно здивує вас своїм смаком. А рецептом цієї страви поділилися на You-Tube-каналі "Домашняя кухня".
Як приготувати картоплю з сиром
Інгредієнти:
- Картопля — 3 шт.
- Сир твердий — 50 г
- Яйця — 1 шт.
- Соняшникова олія — 30 г
- Цибуля — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Картоплю помити, почистити, нарізати кубиками, викласти на розігріту сковороду.
- Дрібно нарізати цибулю, додати до картоплі.
- Збити яйце, додати до нього натертий сир, перемішати.
- Коли картопля з цибулею майже готові, додати до них яєчну-сирну суміш, перемішати, потушкувати 5 хвилин.
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