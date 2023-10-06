Рус

Пів години - і готово: незвичайна страва із картоплі нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Проста страва із картоплі, що сподобається усім Новина оновлена 06 жовтня 2023, 15:17
Проста страва із картоплі, що сподобається усім. Фото recept.ua

Фантастично смачна страва із простих продуктів

Інколи трапляються непередбачувані обставини, коли приходиш додому — а в холодильнику миша повісилася. У такому випадку смачну та ситну страву можна приготувати всього із кількох інгредієнтів, які, можливо, все ж знайдуться вдома, або їх легко можна купити у найближчому магазинчику.

Картопля з яйцями та сиром на сковороді приємно здивує вас своїм смаком. А рецептом цієї страви поділилися на You-Tube-каналі "Домашняя кухня".

Як приготувати картоплю з сиром

Інгредієнти:

  • Картопля — 3 шт.
  • Сир твердий — 50 г
  • Яйця — 1 шт.
  • Соняшникова олія — 30 г
  • Цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помити, почистити, нарізати кубиками, викласти на розігріту сковороду.
  2. Дрібно нарізати цибулю, додати до картоплі.
  3. Збити яйце, додати до нього натертий сир, перемішати.
  4. Коли картопля з цибулею майже готові, додати до них яєчну-сирну суміш, перемішати, потушкувати 5 хвилин.

А якщо ви не любите довго стояти біля плити, рекомендуємо також приготувати "ліниві вареники" за рецептом "Телеграфа". Страва не вимагає багато часу для приготування і є ідеальною, щоб швидко перекусити.

Теги:
#Сир #Картопля #Вечеря #Яйця