Просто змішайте крабові палички і сир: готуватимете популярний салат тільки так
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Із задоволенням будуть їсти навіть ті, хто худне
Салат з крабовими паличками — смачна страва, що вже стала традиційною і на свята, і на сімейні обіди та вечері. Зазвичай його готують, власне, із найкрабовіших паличок, маринованої кукурудзи, рису, яєць і заправляють усе майонезом. А що, якщо трохи поекспериментувати та змінити рецепт?
Ми не варитимемо рис і купуватимемо мариновану кукурудзу, ми просто змішаємо крабові палички з сиром, огірком, кропом і заправимо все сметаною. Така страва від "Рецепти щодня" не залишить слідів на талії. Можете бути впевнені — його гідно оцінять і ті, хто боїться погладшати, і найдосвідченіші гурмани.
Як приготувати салат з крабовими паличками, сиром та огірком
Інгредієнти:
- крабові палички – 150 г;
- огірок – 2-3 шт.;
- кріп — пара гілочок;
- сир – 300 г;
- сіль, сметана – до смаку.
Спосіб приготування:
- Крабові палички очистьте від упаковування, наріжте невеликими шматочками. Огірки помийте, також наріжте дрібно. Кріп дрібно порубайте.
- Всі інгредієнти складете в глибоку миску, додати сир, посоліть, заправте сметаною, все добре перемішайте і подавайте до столу.
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