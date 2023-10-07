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Просто змішайте крабові палички і сир: готуватимете популярний салат тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей салат готується навіть простіше, ніж класичний
Цей салат готується навіть простіше, ніж класичний. Фото cookbook.in.ua

Із задоволенням будуть їсти навіть ті, хто худне

Салат з крабовими паличками — смачна страва, що вже стала традиційною і на свята, і на сімейні обіди та вечері. Зазвичай його готують, власне, із найкрабовіших паличок, маринованої кукурудзи, рису, яєць і заправляють усе майонезом. А що, якщо трохи поекспериментувати та змінити рецепт?

Ми не варитимемо рис і купуватимемо мариновану кукурудзу, ми просто змішаємо крабові палички з сиром, огірком, кропом і заправимо все сметаною. Така страва від "Рецепти щодня" не залишить слідів на талії. Можете бути впевнені — його гідно оцінять і ті, хто боїться погладшати, і найдосвідченіші гурмани.

Як приготувати салат з крабовими паличками, сиром та огірком

Інгредієнти:

  • крабові палички – 150 г;
  • огірок – 2-3 шт.;
  • кріп — пара гілочок;
  • сир – 300 г;
  • сіль, сметана – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички очистьте від упаковування, наріжте невеликими шматочками. Огірки помийте, також наріжте дрібно. Кріп дрібно порубайте.
  2. Всі інгредієнти складете в глибоку миску, додати сир, посоліть, заправте сметаною, все добре перемішайте і подавайте до столу.

Сметану пропонуємо приготувати будинки за рецептом "Телеграфа". Вам знадобиться лише два інгредієнти!

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