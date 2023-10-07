Ви схаменетеся, коли з’їсте всі фаршировані бублички за цим рецептом

Від таких бубликів не відмовляться навіть примхливі діти

Смачну вечерю можна приготувати навіть із жмені фаршу. І якщо ви готували чудові котлетки, то саме час згадати старий перевірений рецепт фаршированих бубликів.

Ця страва за рецептом Foodoboz готується дуже швидко, а виходить фантастично смачною та ароматною. Його можна готувати й на сімейний обід, й на святкове гуляння.

Як приготувати фаршировані бублики

Інгредієнти:

фарш свинячо-яловичий — 300 р.;

бублики — 300 р.;

молоко — 0, 5 л.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 1 шт.;

сир голландський — 100 г;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Бублики залийте молоком, залишимо відмокати. У цей час приготуємо начинку. Для цього м’ясний фарш солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Туди ж вбиваємо 1 яйце, ретельно вимішуємо до однорідного стану. Цибулину чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та підсмажуємо на розігрітій з олією сковороді. Додаємо у фарш, все вимішуємо. Деко змащуємо олією, застилаємо пергаментним папером, викладаємо бублики. На кожен бублик чайною ложкою викладаємо м’ясну начинку і відправляємо випікатися протягом 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Через вказаний час дістаємо бублики з духовки, кожен посипаємо дрібно натертим сиром і відправляємо в духовку приблизно на 10 хвилин — сир повинен підрум’янитися. Готові бублики викладаємо на тарілку та подаємо на стіл.

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