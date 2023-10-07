Ви схаменетеся, коли з’їсте всі фаршировані бублички за цим рецептом
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Від таких бубликів не відмовляться навіть примхливі діти
Смачну вечерю можна приготувати навіть із жмені фаршу. І якщо ви готували чудові котлетки, то саме час згадати старий перевірений рецепт фаршированих бубликів.
Ця страва за рецептом Foodoboz готується дуже швидко, а виходить фантастично смачною та ароматною. Його можна готувати й на сімейний обід, й на святкове гуляння.
Як приготувати фаршировані бублики
Інгредієнти:
- фарш свинячо-яловичий — 300 р.;
- бублики — 300 р.;
- молоко — 0, 5 л.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 1 шт.;
- сир голландський — 100 г;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Бублики залийте молоком, залишимо відмокати.
- У цей час приготуємо начинку. Для цього м’ясний фарш солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Туди ж вбиваємо 1 яйце, ретельно вимішуємо до однорідного стану.
- Цибулину чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та підсмажуємо на розігрітій з олією сковороді. Додаємо у фарш, все вимішуємо.
- Деко змащуємо олією, застилаємо пергаментним папером, викладаємо бублики. На кожен бублик чайною ложкою викладаємо м’ясну начинку і відправляємо випікатися протягом 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Через вказаний час дістаємо бублики з духовки, кожен посипаємо дрібно натертим сиром і відправляємо в духовку приблизно на 10 хвилин — сир повинен підрум’янитися.
- Готові бублики викладаємо на тарілку та подаємо на стіл.
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