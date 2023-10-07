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Ви схаменетеся, коли з’їсте всі фаршировані бублички за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова страва і для святкового столу, і кожного дня
Чудова страва і для святкового столу, і кожного дня. Фото shuba.life

Від таких бубликів не відмовляться навіть примхливі діти

Смачну вечерю можна приготувати навіть із жмені фаршу. І якщо ви готували чудові котлетки, то саме час згадати старий перевірений рецепт фаршированих бубликів.

Ця страва за рецептом Foodoboz готується дуже швидко, а виходить фантастично смачною та ароматною. Його можна готувати й на сімейний обід, й на святкове гуляння.

Як приготувати фаршировані бублики

Інгредієнти:

  • фарш свинячо-яловичий — 300 р.;
  • бублики — 300 р.;
  • молоко — 0, 5 л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 1 шт.;
  • сир голландський — 100 г;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Бублики залийте молоком, залишимо відмокати.
  2. У цей час приготуємо начинку. Для цього м’ясний фарш солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Туди ж вбиваємо 1 яйце, ретельно вимішуємо до однорідного стану.
  3. Цибулину чистимо, нарізаємо маленькими кубиками та підсмажуємо на розігрітій з олією сковороді. Додаємо у фарш, все вимішуємо.
  4. Деко змащуємо олією, застилаємо пергаментним папером, викладаємо бублики. На кожен бублик чайною ложкою викладаємо м’ясну начинку і відправляємо випікатися протягом 15-20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  5. Через вказаний час дістаємо бублики з духовки, кожен посипаємо дрібно натертим сиром і відправляємо в духовку приблизно на 10 хвилин — сир повинен підрум’янитися.
  6. Готові бублики викладаємо на тарілку та подаємо на стіл.

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