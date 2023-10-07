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Навіть діти попросять добавки: рецепт печінкових котлет з манкою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий рецепт швидкого обіду чи вечері
Простий рецепт швидкого обіду чи вечері. Фото telegraf.com.ua

Котлетки смакують з гречкою або картопляним пюре

Печінку люблять далеко не всі. Проте знаючи секрети приготування цього субпродукту, гості не лише не здогадаються із чого приготовані котлети, але й проситимуть добавки.

Печінкові котлети з манкою — це бюджетна страва із простого набору інгредієнтів. Їх можна подавати з картопляним пюре, гречкою, салатами чи свіжими овочами. А рецептом блюда з нами поділилися на порталі "Я б поїла".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

  • Печінка куряча — 500 г
  • Крупа манна — 2 ст. л.
  • Яйце куряче — 1 шт.
  • Борошно пшеничне — 1 ст. л.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Часник — 2-3 зуб.
  • Сіль, перець чорний — за смаком
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Печінку промити, очистити від плівок, прибрати зайве.
  2. Овочі почистити, довільно нарізати.
  3. Овочі разом із субпродуктом перебити у блендері або пропустити через м'ясорубку.
  4. Суміш вилити у миску, вбити туди яйце, посолити, поперчити перемішати.
  5. Додати туди манку та просіяне борошно, перемішати, залишити на 20 хвилин, знову перемішати.
  6. Котлети смажити на добре розігрітій сковороді, виливаючи приблизно по 2 ложки печінкового тіста.

А якщо ви таки любите субпродукти рекомендуємо також приготувати тушковану печінку з яблуками за рецептом "Телеграфа". Цей фрукт чудово поєднується із субпродуктом.

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#Печінка #Субпродукти #Котлети #Готуємо вдома