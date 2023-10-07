Навіть діти попросять добавки: рецепт печінкових котлет з манкою

Котлетки смакують з гречкою або картопляним пюре

Печінку люблять далеко не всі. Проте знаючи секрети приготування цього субпродукту, гості не лише не здогадаються із чого приготовані котлети, але й проситимуть добавки.

Печінкові котлети з манкою — це бюджетна страва із простого набору інгредієнтів. Їх можна подавати з картопляним пюре, гречкою, салатами чи свіжими овочами. А рецептом блюда з нами поділилися на порталі "Я б поїла".

Як приготувати печінкові котлети

Інгредієнти:

Печінка куряча — 500 г

Крупа манна — 2 ст. л.

Яйце куряче — 1 шт.

Борошно пшеничне — 1 ст. л.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Часник — 2-3 зуб.

Сіль, перець чорний — за смаком

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Печінку промити, очистити від плівок, прибрати зайве. Овочі почистити, довільно нарізати. Овочі разом із субпродуктом перебити у блендері або пропустити через м'ясорубку. Суміш вилити у миску, вбити туди яйце, посолити, поперчити перемішати. Додати туди манку та просіяне борошно, перемішати, залишити на 20 хвилин, знову перемішати. Котлети смажити на добре розігрітій сковороді, виливаючи приблизно по 2 ложки печінкового тіста.

А якщо ви таки любите субпродукти рекомендуємо також приготувати тушковану печінку з яблуками за рецептом "Телеграфа". Цей фрукт чудово поєднується із субпродуктом.