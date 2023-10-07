Навіть діти попросять добавки: рецепт печінкових котлет з манкою
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Котлетки смакують з гречкою або картопляним пюре
Печінку люблять далеко не всі. Проте знаючи секрети приготування цього субпродукту, гості не лише не здогадаються із чого приготовані котлети, але й проситимуть добавки.
Печінкові котлети з манкою — це бюджетна страва із простого набору інгредієнтів. Їх можна подавати з картопляним пюре, гречкою, салатами чи свіжими овочами. А рецептом блюда з нами поділилися на порталі "Я б поїла".
Як приготувати печінкові котлети
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 500 г
- Крупа манна — 2 ст. л.
- Яйце куряче — 1 шт.
- Борошно пшеничне — 1 ст. л.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква — 1 шт.
- Часник — 2-3 зуб.
- Сіль, перець чорний — за смаком
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Печінку промити, очистити від плівок, прибрати зайве.
- Овочі почистити, довільно нарізати.
- Овочі разом із субпродуктом перебити у блендері або пропустити через м'ясорубку.
- Суміш вилити у миску, вбити туди яйце, посолити, поперчити перемішати.
- Додати туди манку та просіяне борошно, перемішати, залишити на 20 хвилин, знову перемішати.
- Котлети смажити на добре розігрітій сковороді, виливаючи приблизно по 2 ложки печінкового тіста.
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