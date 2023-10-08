Цією стравою вас пригостять в Угорщині: після цього гуляшу ви оближете і тарілки, і ложки

Спробуйте — і ви полюбите гуляш із першої ложки

Угорські страви — це не тільки екзотична намазка на бутерброди. Це ще й не менш фантастичний гуляш.

Гуляш — це традиційний пряний і наваристий м’ясний суп з яловичиною, паприкою та картоплею. Він настільки густий, що нагадує другу страву. "УНІАН" розповідає, що страва готується на смальці та яловичому бульйоні, гострий смак страві надає паприка та перець. Іноді до гуляшу додають моркву або томати, а сьогодні ми приготуємо його з болгарським перцем.

Як приготувати гуляш з паприкою та болгарським перцем

Інгредієнти:

яловичина — 500 р.;

картопля — 500 р.;

болгарський перець — 2 шт.;

гострий перець — 0,5 шт.;

часник — 1 склянка.;

кмин — 1 ч. л.;

паприка солодка, порошок — 3 ст. л.;

сіль — 1 щіпка.;

олія рослинна або смалець — 3 ст.л.;

цибуля зелена.

Спосіб приготування:

Смалець або олію нагрійте на сковороді М’ясо очистьте від прожилок, наріжте на шматочки та обсмажте в маслі на сильному вогні до золотистого кольору. Цибулю наріжте кубиками, часник — кружальцями, додайте до м’яса і смажте на середньому вогні. Очистьте болгарський перець та картоплю, наріжте перець соломкою, картоплю — кубиками. До м’яса додайте перець, посмажте 5 хвилин, додайте паприку і залийте окропом або бульйоном так, щоб вода покрила інгредієнти. Коли вода закипить, додайте картоплю і нарізаний кільцем гострий перець. Посоліть блюдо, накрийте кришкою та залиште на 40 хвилин на маленькому вогні. Через вказаний час зніміть із вогню, дайте настоятися ще 20 хвилин.

Готовий гуляш подавайте з бутербродною намазкою з болгарського перцю за рецептом "Телеграф", нарізаною зеленою цибулею або зі сметаною за бажанням. Смачного.