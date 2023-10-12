Справжній український рецепт: бюджетна страва нагодує всю родину
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Страва виходить неймовірно ситною, і навіть без м’яса
Квасоля – це надзвичайно смачний продукт. Багато хто готує з неї тільки поживні супи, і дарма. Сьогодні ми розповімо про незвичайну страву з квасолі.
Колочена пастуля за рецептом фудблогера Едуарда Насірова – неймовірна закарпатська страва. За своєю консистенцією вона спочатку нагадує суп, але пізніше густіє і більше схожа на рагу. Таку смачну, просту та бюджетну страву просто необхідно спробувати!
Як приготувати биту пасулю
Інгредієнти:
- 250 г сухої квасолі або 500 г готової;
- 1 велика подрібнена цибулина;
- 1 велика натерта або подрібнена морквина;
- 4 зубчики подрібненого часнику;
- 4 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. борошна;
- 2 ч. л. солодкої паприки;
- сіль, чорний перець на свій смак;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Суху квасолю замочуємо на ніч і відправляємо на вогонь готуватися. Відвар не виливаємо — він нам ще знадобиться.
- Цибулю та моркву пасеруємо до м’якості на середньому вогні. До овочів додаємо часник, паприку, все перемішуємо та продовжуємо готувати.
- Через хвилину додаємо борошно, ретельно перемішуємо і поступово вливаємо 2-3 ополоники відвару від квасолі, варимо до загустіння.
- Готові овочі відправляємо в каструлю з квасолею та трохи її розминаємо.
- Готуємо все на невеликому вогні 5 хвилин, додаємо подрібнену зелень, часник і подаємо на стіл.
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