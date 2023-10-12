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Справжній український рецепт: бюджетна страва нагодує всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Закарпатський рецепт незвичайної страви
Закарпатський рецепт незвичайної страви. Фото Eduard Nasyrov

Страва виходить неймовірно ситною, і навіть без м’яса

Квасоля – це надзвичайно смачний продукт. Багато хто готує з неї тільки поживні супи, і дарма. Сьогодні ми розповімо про незвичайну страву з квасолі.

Колочена пастуля за рецептом фудблогера Едуарда Насірова – неймовірна закарпатська страва. За своєю консистенцією вона спочатку нагадує суп, але пізніше густіє і більше схожа на рагу. Таку смачну, просту та бюджетну страву просто необхідно спробувати!

Як приготувати биту пасулю

Інгредієнти:

  • 250 г сухої квасолі або 500 г готової;
  • 1 велика подрібнена цибулина;
  • 1 велика натерта або подрібнена морквина;
  • 4 зубчики подрібненого часнику;
  • 4 ст. л. рослинної олії;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 2 ч. л. солодкої паприки;
  • сіль, чорний перець на свій смак;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Суху квасолю замочуємо на ніч і відправляємо на вогонь готуватися. Відвар не виливаємо — він нам ще знадобиться.
  2. Цибулю та моркву пасеруємо до м’якості на середньому вогні. До овочів додаємо часник, паприку, все перемішуємо та продовжуємо готувати.
  3. Через хвилину додаємо борошно, ретельно перемішуємо і поступово вливаємо 2-3 ополоники відвару від квасолі, варимо до загустіння.
  4. Готові овочі відправляємо в каструлю з квасолею та трохи її розминаємо.
  5. Готуємо все на невеликому вогні 5 хвилин, додаємо подрібнену зелень, часник і подаємо на стіл.

Рекомендуємо також приготувати смажену картоплю по-закарпатськи за рецептом "Телеграфа". Вам сподобається страва через золотисту скоринку і ніжний смак.

Теги:
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