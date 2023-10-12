Справжній український рецепт: бюджетна страва нагодує всю родину

Страва виходить неймовірно ситною, і навіть без м’яса

Квасоля – це надзвичайно смачний продукт. Багато хто готує з неї тільки поживні супи, і дарма. Сьогодні ми розповімо про незвичайну страву з квасолі.

Колочена пастуля за рецептом фудблогера Едуарда Насірова – неймовірна закарпатська страва. За своєю консистенцією вона спочатку нагадує суп, але пізніше густіє і більше схожа на рагу. Таку смачну, просту та бюджетну страву просто необхідно спробувати!

Як приготувати биту пасулю

Інгредієнти:

250 г сухої квасолі або 500 г готової;

1 велика подрібнена цибулина;

1 велика натерта або подрібнена морквина;

4 зубчики подрібненого часнику;

4 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. борошна;

2 ч. л. солодкої паприки;

сіль, чорний перець на свій смак;

зелень.

Спосіб приготування:

Суху квасолю замочуємо на ніч і відправляємо на вогонь готуватися. Відвар не виливаємо — він нам ще знадобиться. Цибулю та моркву пасеруємо до м’якості на середньому вогні. До овочів додаємо часник, паприку, все перемішуємо та продовжуємо готувати. Через хвилину додаємо борошно, ретельно перемішуємо і поступово вливаємо 2-3 ополоники відвару від квасолі, варимо до загустіння. Готові овочі відправляємо в каструлю з квасолею та трохи її розминаємо. Готуємо все на невеликому вогні 5 хвилин, додаємо подрібнену зелень, часник і подаємо на стіл.

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