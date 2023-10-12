Однієї порції буде мало: всі проситимуть добавки салату за цим рецептом

Найскладніше в ньому — зварити яйця

Різні салати ми готуємо практично щодня. Що може бути простіше, ніж нарізати овочі та додати смачну заправку? Така страва може бути частиною святкового столу чи сімейного обіду.

Сьогодні ми з "Ідеями для сніданку та вечері" приготуємо свіжий та легкий одеський салат. Приготувати його — простіше простого: вам потрібно нарізати всі інгредієнти, змішати їх і заправити соусом. Подається на стіл страва порційно в невеликих тарілках і прикрашається листям салату. Спробуємо?

Як приготувати одеський салат

Інгредієнти:

куряче яйце – 3 шт.;

огірок – 350 г;

консервована кукурудза – 150 г;

твердий сир – 100 г;

сметана – 140 г;

часник – 3-4 зубчики;

листя салату – 50 г;

зелена цибуля – 50 г;

кріп – 20 г;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Всі необхідні овочі та зелень ретельно вимийте та висушіть. Огірки та сир наріжте брусочками, відправте в салатник. Яйця відваріть круто протягом 8-10 хвилин, охолодіть, очистьте, наріжте крупною соломкою і додайте до інших продуктів. Наріжте зелену цибулю, додайте салат. З консервованої кукурудзи злийте воду, перекладіть салатник. Для приготування дрібно наріжте кріп, з’єднайте зі сметаною або майонезом, додайте пропущений через прес часник і все ретельно перемішайте. Отриманим соусом заправте салат, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. Салат перекладіть у невеликі порційні креманки для подачі або в один великий салатник, доповніть його свіжим листям салату та подавайте.

Майонез для салату можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Так страва буде ще кориснішою.